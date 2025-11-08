icon search
Résultats de la lutte contre la pêche INN

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) a permis d'obtenir de nombreux résultats remarquables ces derniers temps.

Quê Anh - Truong Trân/CVN

#pêche INN #recommandations #Commission européenne #résultats remarquables

