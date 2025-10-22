Le Festival Thang Long - Hanoï 2025 promeut les valeurs patrimoniales millénaires

Le premier Festival Thang Long - Hanoï 2025 aura lieu du 1 er au 16 novembre dans la capitale vietnamienne.

>> Festival Thang Long - Hanoï 2025 : un rendez-vous culturel majeur

>> Hanoï prête à accueillir le premier Festival des cultures du monde

>> Hanoï accueille le Festival des cultures du monde 2025

Photo : BTC/CVN

"Le premier Festival Thang Long - Hanoï reflète l’aspiration à faire de Hanoï un centre de création de la région d’Asie du Sud-Est, un lieu de convergence entre tradition et modernité, entre l’essence de la culture nationale et l’esprit d’intégration internationale", a souligné Lê Thi Ánh Mai, directrice adjointe du Service de la culture et des sports de Hanoï lors d’un point presse tenu mardi 21 octobre dans l’après-midi.

Cette manifestation sera conjointement organisée par le Service municipal de la culture et des sports, en partenariat avec les organismes concernés, sous l’égide du Comité populaire municipal.

Une trentaine d’activités attendue

La directrice adjointe du Service municipal de la culture et des sports, Lê Thi Ánh Mai, a annoncé que la cérémonie inaugurale se déroulerait le soir du 7 novembre à la Cité impériale de Thang Long et celle de clôture le 16 novembre sur la place Dông Kinh Nghia Thuc à côté du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée).

Photo : Hoàng Phuong/CVN

Le réalisateur du festival Pham Hoàng Giang a déclaré que lors de la cérémonie d'ouverture, il combinerait des éléments traditionnels et modernes sur une scène somptueusement aménagée, utilisant un système d'éclairage 3D mapping moderne.

"Notre objectif est de créer un programme attrayant non seulement pour les jeunes, mais aussi pour promouvoir la culture et le patrimoine de Hanoï auprès des visiteurs étrangers. Ce programme va réunir de nombreux artistes renommés et sera une combinaison de musiques traditionnelle et moderne", a-t-il expliqué.

Le festival se tiendra dans plusieurs lieux emblématiques du patrimoine de la capitale tels que : la Cité impériale de Thang Long, le temple Ngoc Son, le Temple de la Littérature, le musée de Hanoï, le lac Hoàn Kiêm… pour plus de 30 activités culturelles, artistiques, touristiques remarquables réunissant 5.000 artistes.

Photo : VNA/CVN

Au Temple de la Littérature les visiteurs pourront découvrir une série d’activités intitulée "Convergence du patrimoine", présentant les produits artisanaux traditionnels des trois anciennes capitales (Thang Long - Hoa Lu - Huê) ainsi que des provinces des Hauts plateaux du Centre. Ces activités se tiendront de 08h00 à 21h00 tous les jours du 1er au 9 novembre. On y présentera également la culture culinaire “Saveurs de Hanoï”, ainsi que diverses activités d’artisanat et de design créatif au lac Van, de 09h00 à 21h00 tous les jours également, du 1er au 16 novembre. Sans compter des expositions, un colloque et un spectacle artistique, entre autres.

Un nouveau produit touristique

Au Musée de Hanoï, le public pourra visiter l’exposition thématique "Découvertes archéologiques du site de Vuon Chuôi" (le 2 novembre) ainsi que l’espace "Performance des marionnettes", où l’art des marionnettes populaires est revisité à travers des spectacles et des expériences interactives.

Le point d’orgue sera le spectacle artistique international "Instant éternel" (le 8 novembre), avec la participation du compositeur suisse Dominique Barthassat et de groupes communautaires créatifs de Hanoï.

Photo : BTC/CVN

Dans le cadre du festival, des défilés d'áo dài (tenue traditionnelle des femmes vietnamiennes) auront lieu du 7 au 9 novembre au musée de Hanoï et autour du lac Hoàn Kiêm. D’après Nguyên Huu Viêt, directeur adjoint du Centre d’information et de promotion touristique (relevant du Service municipal du tourisme), ces programmes vont réunir environ une quarantaine de stylistes et d’artisans venus de Van Phuc, village de la soie et de Trach Xa, village de l’áo dài.

Selon les prévisions, le festival pourrait attirer 10.000 à 30.000 visiteurs.

Les organisateurs espèrent que le festival sera organisé chaque année, devenant un nouveau produit culturel et touristique attrayant de Hanoï en automne, tout en affirmant l’attrait de la capitale - ville créative reconnue par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) - tout en promouvant vigoureusement la marque culturelle nationale à l’échelle mondiale.

Hoàng Phuong/CVN