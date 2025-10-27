Cà Mau agit pour éliminer définitivement la perte de connexion VMS des navires de pêche

Afin de mettre en œuvre la dépêche officielle N°198/CD-TTg et la décision N°2310/QD-TTg du 17 octobre 2025 du Premier ministre, le Comité populaire de la province de Cà Mau (Sud) a promulgué le Plan pour la mise en œuvre du mois d’action intensif contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et pour le développement durable du secteur halieutique du Vietnam.

L’objectif prioritaire est de sanctionner strictement toutes les infractions liées à la pêche INN et de mettre fin, d’ici au 15 novembre 2025, aux cas de perte de connexion du système de surveillance des navires (VMS) pendant plus de six heures, de dépassement de la frontière maritime autorisée ou d’absence de signalement des positions. Le plan précise clairement les responsabilités des autorités, organisations et individus dans la lutte contre la pêche INN.

Cà Mau concentre ses efforts sur quatre axes majeurs : mobilisation de l’ensemble du système politique, sensibilisation des pêcheurs, contrôle rigoureux des navires et synchronisation des données avec les systèmes nationaux tels que VNFishbase, VMS, eCDT et VNeID. La province renforce également la gestion des ports, la supervision des captures et l’application du rapport automatique en cas de perte de connexion VMS, assurant la transparence et la traçabilité en temps réel.

Les forces des gardes-frontières provinciales jouent un rôle clé dans cette lutte. La sensibilisation et la diffusion des recommandations de la Commission européenne ont permis à 100% des navires sous surveillance de s’engager à ne pas enfreindre les règles INN. Cependant, les difficultés demeurent : la complexité des réseaux de pêche, le manque de ports désignés, et les actes de courtage illégaux de navires opérant à l’étranger.

Selon le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Hô Hai, la levée du “carton jaune” de la CE est une mission politique nationale liée à l’image, à la réputation et aux intérêts économiques du pays. Il a appelé à une action coordonnée, résolue et durable afin de prévenir toute récidive et d’éliminer définitivement la pêche INN à Cà Mau.

VNA/CVN