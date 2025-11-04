Vérification de la flotte et traçabilité

Cà Mau accélère sa lutte contre la pêche illégale

Le président du Comité populaire de la province de Cà Mau a récemment donné des instructions visant à poursuivre la mise en œuvre du mois d'action intensif contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) sur l'ensemble du territoire provincial.

L'ensemble du système politique sera mobilisé pour renforcer la gestion des zones de pêche, intensifier la sensibilisation et assurer la surveillance et l'intervention rapide en cas de violation des eaux étrangères par des navires vietnamiens.

Le dirigeant provincial a demandé de garantir une gestion, une vérification et une certification transparentes et légales de l'origine des produits de la pêche. Il a également ordonné de recenser les quais privés répondant aux normes pour inclusion sur la liste des ports ouverts à la pêche, ainsi que les volumes de capture débarqués dans ces ports. En outre, il a souligné la nécessité de renforcer la formation afin d'améliorer les compétences et le niveau professionnel du personnel chargé de la gestion des ports de pêche.

En matière de gestion de la flotte de pêche, la province poursuit l'examen et la classification de 483 navires ne remplissant pas les conditions d'exploitation, dont 300 sont actuellement sous contrôle et 183 ne sont pas encore maîtrisés. Neuf navires ne disposent pas encore d'une immatriculation officielle, et douze ne sont toujours pas équipés de dispositifs de surveillance du trajet (VMS). Les autorités locales sont tenues de suivre de près les 300 navires sous contrôle et de localiser intégralement les 183 restants.

Une attention particulière est accordée au contrôle des capitaines et membres d'équipage des navires impliqués dans des violations des eaux étrangères - notamment CM-92480-TS, CM-93690-TS et CM-92907-TS - afin de les convoquer et de traiter rapidement les infractions. Les unités compétentes doivent également examiner les cas suspectés d'infraction dans les eaux malaisiennes impliquant des navires de Cà Mau, résoudre les 40 dossiers en attente liés au VMS et exécuter 25 décisions de sanction administrative non encore appliquées.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Van Su, a confié au Service provincial de l'agriculture et de l'environnement, la mission de coordonner les inspections, la supervision et l'évaluation des résultats, et d'en faire rapport au Comité populaire et au Comité directeur provincial.

Actuellement, la gestion et le contrôle de la flotte de pêche se font strictement conformément à la législation. Aucun nouveau navire n'a été enregistré de manière irrégulière, contribuant à la restauration durable des ressources halieutiques. La province de Cà Mau compte 5.230 navires de pêche en activité. Parmi les 1.930 navires soumis à l'obligation d'installer un dispositif VMS, tous ont été équipés.

Les autorités de Cà Mau ont détecté et traité plus de 470 infractions administratives dans le domaine des pêches, pour un montant total de plus de 10 milliards de dôngs, dont 43 cas de déconnexion illégale du système VMS.

Les infrastructures informatiques des ports de pêche répondent désormais aux besoins de mise à jour électronique des données via le système eCDT, facilitant la tenue des journaux de pêche en ligne. Ainsi, 100% des navires d'une longueur égale ou supérieure à 15 m enregistrent électroniquement leurs entrées et sorties de port sur eCDT, permettant la traçabilité complète des produits depuis le départ jusqu'à la délivrance des certificats d'origine.

Jusqu'à présent, la traçabilité s'effectue de manière conforme et efficace : 100% des navires de plus de 15 mètres ont déclaré électroniquement leurs activités. Les documents de certification et de certificat d'origine sont délivrés dans le respect strict de la réglementation. Au total, 805 certificats d'origine ont été émis pour plus de 11.400 tonnes de produits, dont 7.880 tonnes exportées vers l'Union européenne.

Les autorités de Cà Mau considèrent la lutte contre la pêche INN comme une mission politique prioritaire et durable. Dans les temps à venir, la province continuera de recenser, suivre et traiter les navires en infraction ou à haut risque, d'actualiser l'ensemble des données d'identification dans les bases nationales (VNFishbase et VNeID), et de préparer les dossiers, preuves et données nécessaires en vue de la cinquième mission d'inspection de la Commission européenne (CE).

Afin de renforcer la gestion et la prévention des violations, la province a mis en place trois groupes de travail, dirigés respectivement par les responsables du Service de l'agriculture et de l'environnement, de la Police provinciale et du Commandement des gardes-frontières. Ces équipes sont chargées de retracer, vérifier et clarifier les informations relatives aux navires de Cà Mau opérant hors de la zone autorisée, notamment ceux ayant été achetés ou revendus sans procédure légale de transfert de propriété.

