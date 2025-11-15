Faire rayonner la saveur du cacao de Lâm Đông à travers le monde

" Si tout le monde reste dans les villes prospères, qui retournera bâtir son village natal ? ". C’est avec cette question pleine de sens que Luong Thi Duyên et Be Thi Thu Huyên, deux amies d’enfance originaires de la commune de Cát Tiên 2, province de Lâm Đông (Centre), ont choisi de quitter Hô Chi Minh-Ville pour revenir dans leur région natale et y bâtir un rêve : créer la marque “Bản Cacao”, dédiée à la transformation du cacao local en poudre, chocolat et beurre de cacao exportés vers le monde entier.

Photo : VNA/CVN

Leur marque a obtenu la certification OCOP 3 étoiles au niveau provincial, dans le cadre du programme national “Chaque commune, son produit” (OCOP).

Toutes deux nées en 1993, Luong Thi Duyên (diplômée en droit) et Be Thi Thu Huyên (diplômée en finance et comptabilité) travaillaient à Hô Chi Minh-Ville lorsqu’elles ont décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat. Huyên, qui vendait déjà du cacao en ligne, a convaincu son amie de miser sur un produit agricole typique de leur région, cultivé depuis un programme gouvernemental lancé en 2009.

Les débuts furent modestes : les deux jeunes femmes ont sillonné les provinces de Bên Tre, Tiên Giang, Vung Tàu pour apprendre les techniques de transformation, se formant à partir de documents en vietnamien et en anglais, avant d’investir dans leur première chaîne de production. En 2020, alors que la pandémie de COVID-19 paralysait le pays, elles sont retournées à Cat Tiên pour concrétiser leur projet. Trois ans plus tard, en 2023, la Sarl Bản Cacao voyait officiellement le jour à Phuoc Cat (désormais Cat Tiên 2).

Photo : VNA/CVN

Les premiers temps ont été semés d’embûches : produits ratés, nuits blanches, pertes financières. "Aucune de nous n’avait été formée à la transformation du cacao. Nous avons tout appris sur le terrain, en visitant des usines de Tiên Giang, en consultant des experts, en lisant des ouvrages et des manuels étrangers", raconte Duyên.

Grâce à leur persévérance, “Bản Cacao” est aujourd’hui une entreprise artisanale florissante, produisant plus de 15 variétés de tablettes de chocolat (72%, 85%, 90%, 100%) ainsi que de la poudre et du beurre de cacao. Leur marque est désormais présenté sur les rayons de nombreux magasins de produits locaux à Hanoï, Đà Lat, Bao Lôc, Phu Quôc, Hô Chi Minh-Ville, Nha Trang et Hôi An, et sur les plateformes en ligne telles que Facebook, Shopee, Lazada, TikTok et leur propre site web.

Malgré ces réussites, les fondatrices regrettent que leurs produits soient encore peu reconnus à l’étranger, même s’ils sont déjà exportés vers la République de Corée, la Hongrie et le Japon. "Sur les sites de vente en ligne, certains internautes pensent que notre chocolat vient de Chine ; ils ne croient pas qu’une petite entreprise locale puisse en produire", déplore Huyên.

Pourtant, les dégustateurs étrangers, séduits par la qualité du cacao vietnamien, se montrent enthousiastes. Un client lao a même proposé d’ouvrir une agence de distribution au Laos - un projet encore en attente faute de solutions logistiques.

En 2022, leur projet “Bản Cacao” a remporté le premier prix du concours “Idée de start-up innovante de la province de Lâm Đông”.

VNA/CVN