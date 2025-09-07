Potage aigre au porc haché, à l’ananas et aux germes de soja

Découvrez le potage aigre au porc haché, à l’ananas et aux germes de soja, un plat délicieux qui allie simplicité et saveur. Avec quelques ingrédients et un minimum d’effort, vous obtiendrez une soupe aigre-douce, à la fois réconfortante et pleine de fraîcheur, parfaite pour égayer vos repas en famille.

>> Poulet sauté aux pleurotes du panicaut

>> Grenouille frite au beurre

>> Crabe de rizière sauté au tamarin

Pour 2 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

- 200 g de porc haché

- 3 tomates

- 250 g d’ananas

- 250 g de germes de soja

- 5 gousses d’ail

- 1 piment rouge

- Herbes aromatiques : panicaut, ciboulette

- 700 ml d’eau

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) d’huile

- Assaisonnement : nuoc mam (saumure de poisson), sucre, sel, glutamate, jus de kumquat ou de tamarin

Préparation

- Hacher finement l’ail.

- Couper la moitié du piment en fines rondelles pour la décoration.

- Ciseler le panicaut et la ciboulette.

- Couper l’ananas en fines tranches.

- Couper les tomates en quartiers, ôter le cœur.

Cuisson

- Chauffer 1 c.à.s d’huile dans une casserole, y faire revenir l’ail jusqu’à ce qu’il soit doré. Réserver la moitié pour la fin.

- Ajouter le porc haché et le faire revenir jusqu’à ce qu’il perde sa couleur rosée.

- Assaisonner avec ¼ c.à.s de sucre, ¼ c.à.s de nuoc mam et une pincée de glutamate. Ajouter un peu d’eau pour que la viande reste moelleuse.

- Ajouter les tomates et l’ananas dans la casserole. Faire sauter environ 3 minutes pour faire ressortir l’arôme.

- Verser 700 ml d’eau et assaisonner avec 2 c.à.s de sucre, 3 c.à.s de jus de kumquat (ou jus de tamarin), ¼ c.à.s de glutamate et ¼ c.à.s de sel.

- Porter à ébullition et écumer pour obtenir un bouillon clair.

- Quand l’eau bout franchement, ajouter les germes de soja et éteindre immédiatement le feu, car ils cuisent très rapidement.

- Ajouter 1 c.à.s de nuoc mam pour parfumer le potage.

- Parsemer d’herbes aromatiques, d’ail doré, de rondelles de piment et du reste de porc sauté pour décorer la surface.

- Un potage équilibré aux saveurs aigres-douces, parfumée à l’ananas, enrichie par la douceur du porc haché et la texture croquante des germes de soja.

- Servir avec du riz blanc

Nguyên Thành/CVN