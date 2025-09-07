Potage aigre au porc haché, à l’ananas et aux germes de soja

>> Poulet sauté aux pleurotes du panicaut
Pour 2 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Ingrédients
- 200 g de porc haché
- 3 tomates
- 250 g d’ananas
- 250 g de germes de soja
- 5 gousses d’ail
- 1 piment rouge
- Herbes aromatiques : panicaut, ciboulette
- 700 ml d’eau
- 1 cuillère à soupe (c.à.s) d’huile
- Assaisonnement : nuoc mam (saumure de poisson), sucre, sel, glutamate, jus de kumquat ou de tamarin
Préparation
- Hacher finement l’ail.
- Couper la moitié du piment en fines rondelles pour la décoration.
- Ciseler le panicaut et la ciboulette.
- Couper l’ananas en fines tranches.
- Couper les tomates en quartiers, ôter le cœur.
Cuisson
- Chauffer 1 c.à.s d’huile dans une casserole, y faire revenir l’ail jusqu’à ce qu’il soit doré. Réserver la moitié pour la fin.
- Ajouter le porc haché et le faire revenir jusqu’à ce qu’il perde sa couleur rosée.
- Assaisonner avec ¼ c.à.s de sucre, ¼ c.à.s de nuoc mam et une pincée de glutamate. Ajouter un peu d’eau pour que la viande reste moelleuse.
- Ajouter les tomates et l’ananas dans la casserole. Faire sauter environ 3 minutes pour faire ressortir l’arôme.
- Verser 700 ml d’eau et assaisonner avec 2 c.à.s de sucre, 3 c.à.s de jus de kumquat (ou jus de tamarin), ¼ c.à.s de glutamate et ¼ c.à.s de sel.
- Porter à ébullition et écumer pour obtenir un bouillon clair.
- Quand l’eau bout franchement, ajouter les germes de soja et éteindre immédiatement le feu, car ils cuisent très rapidement.
- Ajouter 1 c.à.s de nuoc mam pour parfumer le potage.
- Parsemer d’herbes aromatiques, d’ail doré, de rondelles de piment et du reste de porc sauté pour décorer la surface.
- Un potage équilibré aux saveurs aigres-douces, parfumée à l’ananas, enrichie par la douceur du porc haché et la texture croquante des germes de soja.
- Servir avec du riz blanc
Nguyên Thành/CVN