Dans l’extrême-Sud, le tourisme écologique et communautaire a le vent en poupe à Cà Mau

La Réserve mondiale de biosphère de Cà Mau, qui comprend le Parc national de Cà Mau, le Parc national d’U Minh Ha et les forêts côtières de protection, offre non seulement des avantages économiques substantiels, mais fournit également un environnement propre qui peut offrir de nombreuses expériences touristiques écologiques attrayantes aux visiteurs.

>> Cà Mau : développement du tourisme associé aux produits OCOP

>> Lang Son développe le tourisme communautaire lié à la réduction de la pauvreté

>> Le tourisme communautaire associé à la théiculture se développe à Thai Nguyên

>> Le tourisme communautaire prend son envol à Muong Phang

Photo : VNA/CVN

Le directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Trân Hiêu Hung, a déclaré que la province comptait désormais plus de 30 sites touristiques écologiques et communautaires avec des produits touristiques diversifiés, tels que la zone touristique nationale du cap de Cà Mau, la zone touristique de Khai Long, le sanctuaire d’oiseaux de Ngoc Hiên, le sanctuaire d’oiseaux de la ville de Cà Mau et la zone écotouristique de Cà Mau.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Minh Luân, a fait savoir qu’en tirant parti de son avantage géographique en tant que province la plus méridionale du pays, les autorités locales construisent, positionnent et améliorent activement la marque touristique de Cà Mau avec le slogan "Terre la plus méridionale - Explorer - Environnement - Connecter".

Le tourisme de Cà Mau a connu une croissance significative cette année. Le nombre de visiteurs dans la province devrait atteindre plus de 2,15 millions, avec des revenus totaux projetés à environ 3.080 milliards de dôngs, soit une augmentation de 5,9% par rapport à 2023.

Promouvoir le tourisme historique et culturel

Le district de Trân Van Thoi à Cà Mau abrite des sites touristiques écologiques et le vestige historique et culturel national de Hon Da Bac où la police vietnamienne a vaincu une organisation contre-révolutionnaire de 1981 à 1984.

En même temps, le vestige du village forestier de Vo Doi représente un aspect unique de la guerre populaire à Cà Mau, et le site commémoratif de l’artiste du peuple Nguyên Long Phi commémore le conteur connu pour ses contes populaires humoristiques et optimistes liés à l’histoire de la récupération des terres et à la vie des agriculteurs du Sud.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Minh Luân a noté que la route touristique reliant la ville de Cà Mau, le Parc national d’U Minh Ha, Hon Da Bac, les sites historiques de la ville de Song Dôc et la lagune de Thi Tuong au cap de Cà Mau est l’une des principales routes touristiques activement exploitées par de nombreuses agences de voyage.

Nguyên Thê Châu, président du Comité populaire du district de Trân Van Thoi, a fait savoir que le district améliorait les infrastructures pour faciliter le développement du tourisme dans les sites écologiques liés aux vestiges historiques et culturels et aux villages artisanaux.

Le district de Thoi Binh compte 14 sites historiques et culturels nationaux et provinciaux, ainsi qu’un patrimoine culturel immatériel reconnu au niveau national : la musique des grands tambours du peuple khmer.

Trân Minh Nhân, vice-président du Comité populaire du district de Thoi Binh, a déclaré que le district renforcait les liens entre les sites de tourisme écologique et les vestiges historiques et culturels, dans le but d’établir au moins cinq circuits touristiques dans la région d’ici 2025, attirant environ 50.000 visiteurs.

VNA/CVN