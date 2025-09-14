Crevettes sautées aux feuilles de citron

Les crevettes sautées aux feuilles de citron sont un plat savoureux et séduisant, où la carapace croustillante de ces crutacés contraste avec une chair ferme et juteuse, le tout rehaussé par le parfum caractéristique et la fraîcheur légèrement piquante des feuilles de citron finement émincées. Ce mets, à la fois coloré et appétissant, stimule l’odorat autant que le palais et constitue un excellent accompagnement pour un repas familial.

Pour 2 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

- 300 g de crevettes

- 4 feuilles de citron coupées en fines lanières

- 4 brins de ciboulette finement émincée

- 3 échalotes finement hachées

- 1 tête d’ail écrasée

- 3 cuillères à soupe (c.à.s) de graisse de porc (ou huile végétale)

- Assaisonnement : sel, sucre, glutamate

Préparation

- À l’aide de ciseaux, retirer la tête et les pattes des crevettes, ôter le boyau dorsal, puis bien les rincer et les égoutter.

- Mettre les crevettes préparées dans un bol, ajouter 1 c.à.s de sel assaisonné et ½ c. à café de glutamate. Mélanger soigneusement et laisser mariner 15 minutes pour qu’elles les crevettes s’imprègnent des saveurs.

Cuisson

- Après 15 minutes de marinade, mettre les crevettes dans une poêle antiadhésive, faire sauter à feu vif environ 5 minutes jusqu’à ce qu’elles rendent leur eau et deviennent fermes.

- Chauffer une autre poêle avec 3 c.à.s de graisse de porc (ou d’huile). Quand elle est bien chaude, ajouter l’échalote émincée et l’ail écrasé, et les faire revenir jusqu’à ce qu’ils dégagent leurs arômes. Incorporer ensuite les crevettes déjà saisies et continuer à les faire sauter jusqu’à ce que leur carapace devienne croustillante et brillante.

- Poursuivre la cuisson à feu moyen jusqu’à ce que les crevettes s’assèchent. Pour leur donner une belle couleur rouge et une saveur équilibrée, ajouter ½ c.à.s de sel assaisonné et 2 c.à.s de sucre. Mélanger uniformément.

- Quand les crevettes sont bien sèches, ajouter 2 c.à.s d’eau, augmenter le feu et mélanger rapidement pour que les saveurs pénètrent bien.

- Enfin, incorporer la ciboule émincée et les fines lanières de feuilles de citron. Mélanger encore 2 minutes. Avant d’éteindre le feu, rectifier l’assaisonnement selon votre goût.

- Les crevettes sautées aux feuilles de citron présentent une couleur éclatante d’un rouge brillant, bien imprégnées d’assaisonnement tout en conservant leur douceur naturelle. Le parfum subtil et frais des feuilles de citron rehausse encore davantage l’attrait du plat.

Ce mets s’apprécie idéalement accompagné d’un bol de riz blanc chaud.

