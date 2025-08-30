Crabe de rizière sauté au tamarin

Le crabe de rizière sauté au tamarin est un incontournable de la gastronomie vietnamienne. Ce plat simple, mais riche en caractère, met en vedette des crabes frits à la perfection, puis enrobés d’une sauce onctueuse et acidulée au tamarin. Le résultat est une symphonie de goûts : le croustillant du crabe se mêle à merveille à une sauce intensément savoureuse, à la fois aigre, salée et légèrement sucrée.

Pour 2 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

- 500 g de crabes de rizière

- 100 g de tamarin mûr

- 9 gousses d’ail

- 4 piments

- ½ bol de farine pour friture croustillante

- Assaisonnement : sauce au piment, sauce tomate, glutamate, sel, sucre, nuoc mam (saumure de poisson)

Préparation

* Crabes de rizière

- Mettre les crabes de rizière dans un grand saladier, ajouter des glaçons et de l’eau froide jusqu’à les recouvrir, laisser reposer environ 15 minutes. Cette étape les engourdit, facilitant la préparation sans risque de pincement.

- Retirer la carapace, éliminer les branchies et la bouche. Oter la partie ventrale. Tenir le crabe par les pinces lors du retrait de la carapace pour plus de facilité.

- Rincer soigneusement les crabes préparés sous l’eau courante plusieurs fois, puis les égoutter complètement. Laver également les carapaces.

- Avec une cuillère, prélever le corail de crabe (gach cua) contenue dans la carapace et la mettre dans un petit bol à part.

* Sauce au tamarin aigre-douce

- Hacher finement l’ail et les piments. Mettre 100 g de tamarin dans un bol, ajouter 150 ml d’eau bouillante et écraser pour extraire le jus. Filtrer pour éliminer les graines.

- Dans ce jus, ajouter 3 cuillères à soupe de nuoc mam, 5 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de sauce au piment, 1 cuillère à soupe de sauce tomate, ½ cuillère à café de glutamate et ½ cuillère à café de sel. Bien mélanger jusqu’à dissolution complète de l’assaisonnement.

Cuisson

- Mettre les crabes bien égouttés dans un grand saladier, saupoudrer d’une quantité suffisante de farine pour friture croustillante et secouer légèrement pour que chaque crabe en soit uniformément enrobé.

- Chauffer une poêle profonde avec assez d’huile pour immerger complètement les crabes. Lorsque l’huile est bien chaude, les y plonger.

- Faire frire à feu vif pour qu’ils dorent rapidement et deviennent croustillants. Après environ 2 à 3 minutes, lorsqu’ils sont bien rouges et dorés, les retourner. Ne pas prolonger excessivement la cuisson pour éviter qu’ils ne se dessèchent.

- Une fois bien croustillants, les retirer et les déposer sur une grille ou du papier absorbant pour éliminer l’excès d’huile.

- Dans une poêle, verser un peu d’huile et faire revenir l’ail et les piments hachés jusqu’à ce qu’ils soient dorés et parfumés. Ajouter le corail de crabe prélevé des carapaces et la faire sauter rapidement, puis verser toute la sauce au tamarin préparée. Mélanger et porter à ébullition.

- Lorsque la sauce commence à bouillir, ajouter les crabes frits. Bien remuer pour qu’ils s’imprègnent de sauce.

- Baisser le feu et laisser mijoter à feu doux, en remuant doucement, jusqu’à ce que la sauce épaississe et enrobe bien les crabes.

Disposer les crabes sur un plat de service. Ils présentent une belle couleur dorée, une texture croustillante et sont nappés d’une sauce tamarin brillante, aigre-douce et parfumée. Un plat savoureux à déguster avec du riz blanc chaud, dans une ambiance conviviale !

Nguyên Thành/CVN