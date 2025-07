Les touristes étrangers découvrent l’art culinaire vietnamien

>> HANOI 1988: Le voyage des baguettes dans le pays de la fourchette

>> Faire rayonner la cuisine vietnamienne en Belgique

>> Saigontourist promeut l’art culinaire vietnamien à l’étranger

Le siège de Dine with Locals, marque spécialisée dans l’organisation de cours de cuisine vietnamienne se trouve dans une petite rue du quartier de Ba Dinh, Hanoï. Cette adresse attire toujours de nombreux visiteurs étrangers désireux de préparer eux-mêmes des plats typiquement vietnamiens.

Dans le cadre de ce cours, les participants ont l’occasion de visiter un marché traditionnel vietnamien qui leur offre un regard sur les pratiques locales dans le choix des ingrédients les plus frais. Ensuite, c’est l’heure de mettre les mains à la pâte sous la direction d’une cuisinière. "Je travaille dans le secteur du tourisme depuis 2010, ce qui me permet de comprendre les véritables attentes des clients lorsqu’ils voyagent, quelle que soit la destination. Ce qu’ils retiennent le mieux de la culture locale, c’est justement à travers les circuits gastronomiques expérientiels", a partagé Ngô Van Tài, directeur de la marque Dine with Locals. "Grâce à ces tours culinaires, ils peuvent interagir avec les cuisiniers, mieux comprendre la culture locale, goûter les spécialités des différentes régions traversées, et ainsi approfondir leur connaissance culturelle. Cela donne à leurs voyages un véritable sens, rendant leurs expériences plus riches et mémorables", a-t-il poursuivi.

Durant environ deux heures, les visiteurs étrangers peuvent réaliser environ 3 plats. Pour aujourd’hui, le groupe de 5 visiteurs venus des États-Unis et du Royaume-Uni prépare un bun cha (vermicelles de riz au porc grillé au charbon de bois), des nems (rouleaux de printemps) ou encore une nôm hoa chuôi (salade de fleurs de bananier). "Tous ces plats sont très appréciés et représentatifs de la gastronomie vietnamienne", a estimé la cuisinière Pham Thi Thu Hoài.

En général, le menu est adapté et standardisé en fonction de chaque groupe de touristes. "Pour les groupes ayant des préférences alimentaires spécifiques, des allergies ou des régimes particuliers. Notre cuisine a accueilli de nombreux visiteurs originaires du Moyen-Orient, qui suivent un régime très strict : le régime halal. Nous devons donc nous renseigner pour savoir si la cuisine vietnamienne propose des plats compatibles avec ce régime. Par ailleurs, comme la cuisine vietnamienne repose souvent sur des ingrédients de saison, nous essayons également d’adapter nos menus en fonction des périodes de l’année", a expliqué la jeune Thu Hoài. Par exemple, en hiver, le pho (soupe de nouilles vietnamienne) est ajouté dans le menu pour apporter aux convives "une sensation chaude".

Dominic Sweeney du Royaume-Uni ne cache pas son enthousiasme : "La cuisine traditionnelle vietnamienne est vraiment délicieuse. Nous avons beaucoup de chance d’avoir pu venir ici et en faire l’expérience. Le guide nous a conduits dans un marché traditionnel : c’était vraiment fascinant et très enrichissant. Il y a une telle diversité, tant de choses que je n’avais jamais vues auparavant". Et d’ajouter que dans son pays, il existe quelques restaurants vietnamiens. Ce qui donne un petit aperçu sur la cuisine vietnamienne. "Et cela a suffi à me donner envie d’en découvrir davantage. Mais venir ici et vivre l’expérience sur place, c’est totalement différent. Les saveurs, la grande variété de légumes, de viandes, d’épices - tout ce qui entre dans la préparation des plats - c’est d’un tout autre niveau", a-t-il exprimé.

Des moments marquants

"En fait, c’est mon hôtel qui m’a suggéré ce cours de cuisine, et je me suis dit que c’était une super idée, car j’avais vraiment envie de mettre la main à la pâte et de mieux comprendre la cuisine locale. C’est tellement bon, j’adore vraiment ça", a raconté Lauren des États-Unis. "Ma tante est vietnamienne. Elle vient d’une région près de Hô Chi Minh-Ville. Parfois, elle nous emmène dans de très bons restaurants vietnamiens, et parfois elle cuisine pour nous. Donc j’étais vraiment excitée à l’idée de venir ici et de vivre cette expérience". Pourtant, elle rencontre aussi des difficultés dans la préparation des plats : "Je ne suis pas très douée en cuisine, mais c’était amusant d’apprendre, et je pense que je progresse petit à petit".

Le cours de cuisine ouvre également un espace d’échanges entre les participants. "Chaque visiteur vient d’une culture différente. Lorsque nous les accueillons, cela nous permet aussi d’apprendre des choses intéressantes sur leur culture. Et surtout, lorsqu’ils viennent à un cours de cuisine avec une passion sincère pour la gastronomie vietnamienne, nous ressentons une grande joie et beaucoup de bonheur", a partagé Thu Hoài. "Bien que j’aie déjà de l’expérience dans le domaine culinaire, je ne suis qu’un grain de sable dans l’univers de la gastronomie mondiale. C’est pourquoi, en continuant à guider ces cours de cuisine, je peux à la fois transmettre et apprendre de nouvelles connaissances. C’est une source de joie et d’épanouissement, surtout lorsque j’accueille des chefs venus de différents pays. Ils possèdent une grande expérience et des approches très variées de la cuisine. J’ai énormément appris grâce à eux, et cela m’a profondément enrichi".

"Si je devais décrire Dine with Locals en trois mots, j’utiliserais les adjectifs authentique, délicieux et inoubliable. Authentique, car toutes les expériences proposées touchent profondément à la culture et à la vie locale. Délicieux, parce que chaque plat est préparé avec soin, selon des standards élevés, tout en respectant les saveurs authentiques de la gastronomie vietnamienne. Et Inoubliable, car tous les visiteurs repartent avec des souvenirs forts, faisant de cette expérience un moment marquant, un véritable point fort de leur séjour au Vietnam", a conclu M. Tài.

Texte et photos : Vân Anh/CVN