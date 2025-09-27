Brochettes de porc grillées aux feuilles de mac mât à l’air-fryer

Les brochettes de porc aux feuilles de mac mât (Clausena indica ), cuites à la perfection dans un air-fryer, sont un véritable délice. La viande, à la fois tendre et juteuse, s’imprègne délicatement des arômes épicés et du parfum puissant des feuilles, tandis que l’extérieur se transforme en une croûte dorée et irrésistiblement croustillante. C’est un plat savoureux et parfumé qui ravira vos papilles.

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 50 minutes

Ingrédients

- 1 kg de poitrine de porc

- 100 g feuilles de mac mât

- 3 tiges de citronnelle

- 1 tête d’ail

- 2 têtes d’échalotes

- 5 g de cinq-épices

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sauce au piment

- 1 c.à.s de piment en poudre

- 2 c.à.s de jusce de tamarin

- 3 c.à.s de nuoc mam (saumure de poisson)

- 2 c.à.s de sauce à l’huître

- Une petite quantité de miel

- 1 c.à.s d’huile

- 3 c.à.s de sucre roux

Préparation

- Rincez soigneusement la poitrine de porc, puis coupez-la en morceaux de taille moyenne.

- Laver les feuilles de mac mât et égouttez-les.

- Pelez l’ail, les échalotes et la citronnelle, puis écrasez-les et hachez-les finement.

- Dans un mixeur, mettez les échalotes, la citronnelle et la moitié de l’ail haché, ajoutez 2 c.à.s de sucre roux, 2 c.à.s de sauce à l’huître, 1 c.à.s de nuoc mam, 5 g de cinq épices et 1/2 c.à.s de piment en poudre. Mixez jusqu’à obtenir une pâte homogène.

- Mettez la viande dans un grand bol, ajoutez la sauce préparée et mélangez bien.

- Couvrez de film alimentaire et laissez mariner au réfrigérateur pendant 3 à 4 heures pour que la viande s’imprègne bien des saveurs.

* Sauce au tamarin

- Dans un bol, mélangez le jus de tamarin avec 1/2 verre d’eau bouillante.

- Dans une poêle, chauffez 1 c.à.s d’huile et faites revenir le reste de l’ail jusqu’à ce qu’il soit doré.

- Ajoutez le mélange de tamarin, puis 2 c.à.s de nuoc mam, 1 c.à.s de sucre roux, 1 c.à.s de sauce au piment et 1/2 c.à.s de piment en poudre. Laissez mijoter à feu doux jusqu’à ce que la sauce épaississe.

Cuisson

- Enfilez les morceaux de porc sur des pics à brochettes en alternant chaque morceau avec deux ou trois feuilles de mac mât.

- Disposez les brochettes dans l’air-fryer et faites cuire à 180°C pendant 10 minutes.

- Retournez-les, badigeonnez-les légèrement de miel, puis poursuivez la cuisson à 180°C pendant encore 5 minutes.

Servir avec la sauce aigre-douce au tamarin, ces brochettes raviront les gourmands. Bon appétit !

Nguyên Thành/CVN