Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 50 minutes
Ingrédients
- 1 kg de poitrine de porc
- 100 g feuilles de mac mât
- 3 tiges de citronnelle
- 1 tête d’ail
- 2 têtes d’échalotes
- 5 g de cinq-épices
- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sauce au piment
- 1 c.à.s de piment en poudre
- 2 c.à.s de jusce de tamarin
- 3 c.à.s de nuoc mam (saumure de poisson)
- 2 c.à.s de sauce à l’huître
- Une petite quantité de miel
- 1 c.à.s d’huile
- 3 c.à.s de sucre roux
Préparation
- Rincez soigneusement la poitrine de porc, puis coupez-la en morceaux de taille moyenne.
- Laver les feuilles de mac mât et égouttez-les.
- Pelez l’ail, les échalotes et la citronnelle, puis écrasez-les et hachez-les finement.
- Dans un mixeur, mettez les échalotes, la citronnelle et la moitié de l’ail haché, ajoutez 2 c.à.s de sucre roux, 2 c.à.s de sauce à l’huître, 1 c.à.s de nuoc mam, 5 g de cinq épices et 1/2 c.à.s de piment en poudre. Mixez jusqu’à obtenir une pâte homogène.
- Mettez la viande dans un grand bol, ajoutez la sauce préparée et mélangez bien.
- Couvrez de film alimentaire et laissez mariner au réfrigérateur pendant 3 à 4 heures pour que la viande s’imprègne bien des saveurs.
* Sauce au tamarin
- Dans un bol, mélangez le jus de tamarin avec 1/2 verre d’eau bouillante.
- Dans une poêle, chauffez 1 c.à.s d’huile et faites revenir le reste de l’ail jusqu’à ce qu’il soit doré.
- Ajoutez le mélange de tamarin, puis 2 c.à.s de nuoc mam, 1 c.à.s de sucre roux, 1 c.à.s de sauce au piment et 1/2 c.à.s de piment en poudre. Laissez mijoter à feu doux jusqu’à ce que la sauce épaississe.
Cuisson
- Enfilez les morceaux de porc sur des pics à brochettes en alternant chaque morceau avec deux ou trois feuilles de mac mât.
- Disposez les brochettes dans l’air-fryer et faites cuire à 180°C pendant 10 minutes.
- Retournez-les, badigeonnez-les légèrement de miel, puis poursuivez la cuisson à 180°C pendant encore 5 minutes.
Servir avec la sauce aigre-douce au tamarin, ces brochettes raviront les gourmands. Bon appétit !
Nguyên Thành/CVN