Canard braisé à l’eau de coco

Le canard braisé à l’eau de coco, chef-d’œuvre de la gastronomie vietnamienne, révèle une symphonie de saveurs. La chair fondante du canard, lentement confite, s’allie à la douceur naturelle de la noix de coco et à un bouquet d’arômes envoûtants pour créer un plat qui saura enchanter les palais les plus délicats.

Pour 4 personnes

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 40 minutes

Ingrédients

- 1 kg de canard

- 700 ml d’eau de coco

- 100 g de gingembre

- 2 piments

- 1,5 cuillère à soupe (c.à.s) d’ail haché

- 1 c.à.s d’échalote hachée

- Assaisonnement : nuoc mam (saumure de poisson), sel, fond de volaille, glutamate, sucre, caramel

Préparation

- Rincez le canard à l’eau claire pour enlever toute impureté. Divisez le gingembre en deux parties : râpez 50 g en fines lamelles ; pilez les 50 g restants avec un peu de gros sel, puis frottez vigoureusement le mélange sur la peau du canard pour éliminer toute odeur. Rincez de nouveau à l’eau claire.

- Découpez ensuite le canard en morceaux de taille moyenne, un peu plus gros que pour un sauté, afin qu’ils gardent leur forme lors de la cuisson.

- Dans un grand récipient, mettez les morceaux de canard avec 1 c.à.s d’échalote hachée, 2/3 c.à.s de d’ail hachée, 1 cuillère à café (c.à.c) de glutamate, 1,5 c.à.c de sucre, 1,5 c.à.c de poudre de bouillon, 1,5 c.à.c de sel, 3 c.à.s de nuoc mam, un peu de caramel (pour la couleur).

- Mélangez bien et laissez mariner 30 minutes afin que la viande s’imprègne des saveurs.

Cuisson

- Dans une cocotte, faites revenir le reste d’ail avec un peu d’huile jusqu’à ce qu’il soit doré. Ajoutez les lamelles de gingembre et laissez-les devenir translucides.

- Réduisez le feu, ajoutez les morceaux de canard marinés et faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils soient bien saisis et parfumés.

- Versez ensuite 700 ml d’eau de coco dans la cocotte. Portez à ébullition, écumez soigneusement la mousse, puis baissez le feu et laissez mijoter doucement.

- Après 15 minutes, ajustez l’assaisonnement selon votre goût et ajoutez quelques piments pour une note légèrement relevée.

- Poursuivez la cuisson à feu doux jusqu’à ce que la sauce réduise et que la viande soit tendre et bien imprégnée.

- Le canard mijoté à la noix de coco doit présenter une belle couleur ambrée. La chair est tendre sans être filandreuse, parfumée au gingembre et équilibrée entre le salé et le sucré.

Servez ce plat avec du riz blanc chaud, accompagné de légumes bouillis, de crudités ou encore de légumes sautés.

Nguyên Thành/CVN