Vermicelles de riz au thon de Dà Nang

Le thon, poisson populaire et omniprésent sur les marchés de la ville de Dà Nang (Centre), se prête à de nombreuses préparations. Outre les recettes simples de braisage ou de friture, il peut être associé aux vermicelles de riz et à un bouillon d’ananas et de tomates pour donner naissance à un plat séduisant, particulièrement apprécié durant les journées d’été.

La préparation de cette spécialité locale est relativement simple. Après avoir nettoyé le poisson, on le découpe en tranches, on l’assaisonne légèrement, puis on le fait rapidement dorer. L’ananas et les tomates, coupés en tranches, sont ensuite sautés dans une poêle jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits. On assaisonne selon son goût, ajoute de l’eau et porte à ébullition.

Le poisson est alors incorporé dans la casserole ; le feu est baissé afin de laisser mijoter doucement, pour qu’il s’imprègne pleinement des saveurs, avant d’éteindre la cuisson. La réussite de ce plat repose sur un assaisonnement harmonieux : sel, sucre, poivre et sauce de poisson qui s’équilibrent parfaitement et sont relevés par une pointe de piment frais qui apporte une chaleur subtile et éveille les papilles.

Le secret de son attrait réside dans la chair du thon : grasse, parfumée, tendre et juteuse, sans sécheresse ni goût marin trop prononcé. Elle s’accorde à merveille avec l’aigre-doux des tomates, la note épicée du piment, l’arôme de l’oignon et la fraîcheur de la coriandre. Plus on le déguste, plus ses saveurs s’affirment.

Traditionnellement, les vermicelles de riz au thon s’accompagnent de légumes tels que le liseron d’eau, les germes de soja et de fines herbes. Une touche de sauce de poisson aigre-douce parfumée à l’ail et au piment sublime encore le plat, laissant aux convives un souvenir inoubliable.

Texte et photos : Thành Chuong - Diêu Vân/VNP/CVN