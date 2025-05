180 plateaux d'offrandes : un hommage impressionnant au prince Lang Liêu

Photo : BTC/CVN

Cette commémoration est une activité annuelle de la ville visant à rendre hommage à l'un des fondateurs légendaires de la nation et à honorer la légende du banh chung (gâteau de riz gluant de forme carrée) et du banh giây (gâteau rond), symboles de la culture culinaire vietnamienne.

Selon la légende et les récits historiques remontant au début de la civilisation Van Lang, le prince Lang Liêu, ou Hùng Chiêu Vuong, était le 18e fils du sixième roi Hùng (Hùng Hy Vuong). Il est né et a grandi sur l'ancienne terre de Duu Lâu, où se trouvait autrefois la capitale de Phong Châu.

La légende raconte que, lors d'un concours visant à trouver l'offrande la plus significative pour les ancêtres et la célébration de la longévité du roi, Lang Liêu utilisa ingénieusement du riz gluant, des haricots mungo, de la viande du porc et des feuilles de dong (Phrynium placentarium) pour confectionner deux sortes de gâteaux : banh chung et banh giây. Ces derniers incarnent le symbolisme profond de "Terre carrée - Ciel rond", exprimant piété et gratitude envers les ancêtres. Depuis lors, ces deux gâteaux sont devenus des offrandes traditionnelles du Têt et des emblèmes de retrouvailles, de gratitude, de cohésion communautaire et des valeurs fondamentales du peuple vietnamien.

L'offrande annuelle d'encens en l'honneur de Hùng Chiêu Vuong se déroule solennellement au temple dédié et attire la participation de cuisiniers d’hôtels et de restaurants du pays, ainsi que des habitants et des visiteurs.

L'héritage culinaire des trois régions

Photo : BTC/CVN

La légende des banh chung et banh giây a été considérée comme une source d’inspiration pour des générations de Vietnamiens afin de préserver et de promouvoir le patrimoine culinaire national.

Cette commémoration était organisée conjointement par le Comité populaire du quartier de Duu Lâu, l’Association des cuisiniers vietnamiens et la Société par actions de biens de consommation Masan (Masan Consumer).

Selon le comité d’organisation, il ne s'agissait pas seulement d'une cérémonie spirituelle, mais aussi d'un lieu de convergence de l'héritage culinaire des trois régions, témoignant de la solidarité nationale et de la richesse de la cuisine vietnamienne.

"Cette année, la cérémonie d'offrande d'encens à la mémoire du prince Lang Liêu revêt une importance particulière : elle permet de rassembler 180 plateaux d'offrandes venus de tout le pays, contribuant ainsi à préserver et à honorer l'identité de la culture culinaire vietnamienne", a informé Lê Thi Thiêt, présidente de l'Association de la culture culinaire de la province de Nam Dinh (Nord).

Photo : BTC/CVN

À la maison commune de Duu Lâu, des centaines de chefs et d'artisans renommés, venus de différentes provinces et villes, se sont réunis pour préparer 180 plateaux d'offrandes avec des plats savoureux. Chaque plateau était une œuvre d'art, reproduisant les mets typiques de chaque région : banh chung et banh giây du Nord ; mắm tôm chà (crevettes fermentées salées) et bánh bèo (tarte de riz cuite à la vapeur) du Centre, et bánh xèo (crêpe vietnamienne) et gỏi cuốn (rouleaux de printemps) du Sud, créant ainsi un tableau culinaire saisissant.

En particulier, en réponse à la célébration du 50e anniversaire de la réunification nationale, les plateaux ont été disposés en forme de la carte du Vietnam avec les deux archipels de Hoàng Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratly), affirmant ainsi l'amour pour la mer et les îles de la Patrie.

"Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec les chefs et artisans pour honorer le fondateur de la cuisine vietnamienne, le prince Lang Liêu, a partagé Ly Sanh, l'un des fondateurs de l'Association des cuisiniers de Saigon. Cette cérémonie n'est pas seulement l'occasion d'exprimer notre gratitude au fondateur de la profession de cuisinier, mais aussi l'occasion pour la communauté des chefs vietnamiens de s'unir pour préserver et promouvoir la quintessence de la culture culinaire nationale à travers chaque plat".

Cô Nhu Dôi, représentant de l'Association Pho Vân Cù, a quant à lui souligné l'importance de promouvoir les valeurs culturelles culinaires dans un monde en évolution. "Nous préservons les traditions et améliorons nos plats afin que les jeunes générations et nos amis internationaux puissent les apprécier partout. Nos plats actuels sont créés pour répondre aux goûts des clients d'aujourd'hui, tout en préservant la saveur et l'identité culturelle des plats locaux", a-t-il souligné.

Thuy Hà/CVN