Poissons à la sauce aigre-douce pimentée

Laissez-vous tenter par l’harmonie des saveurs de ce plat de poissons à la sauce aigre-douce pimentée. De tendres darnes de thon, délicatement dorées puis mijotées dans une sauce parfumée à base de nuoc mam (saumure de poisson), de sucre, d’ail, de gingembre et d’une pointe de piment, se parent d’un glaçage savoureux. Rehaussé de la fraîcheur de la ciboule et d’une touche de poivre, ce mets se savoure idéalement chaud, accompagné d’un riz blanc.

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

- 800 gr de thon en darnes

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) de sucre

- 3 c.à.s de nuoc mam (saumure de poisson)

- 3 c.à.s d’huile

- 2 c.à.s de vinaigre ou jus de citron vert

- 3 échalotes

- 3 gousses d’ail

- 1 morceau de gingembre 2x4 cm

- 1 piment rouge

- 1 c.à.c de poivre moulu

- 1 c.à.c de fond de volaille

- 2 cuillères à café (c.à.c) de sel

- 2 c.à.s de ciboule coupée finement

Préparation

- Frotter les darnes de thon avec 2 c.à.c de sel pendant 5 minutes. Rincer puis égoutter.

- Hacher finement l’ail, les échalotes et le piment.

- Trancher le gingembre en fines lamelles

- Dans un bol : mélanger 2 c.à.s de sucre, 3 c.à.s de nuoc mam, 1 c.à.c de fond de volaille, l’ail, les échalotes, le piment, et le gingembre.

Cuisson

- Dans un wok, verser 3 c.à.s de l’huile et porter à ébullition à feu doux, puis mettre les darnes de thon et les frire jus quand les darnes deviennent dorées les deux côtés.

- Toujours dans ce wok, verser ensuite la sauce préparée sur les darnes de thon. Laisser mijoter à feu moyen, en veillant à bien enrober chaque morceau de poisson de cette sauce savoureuse.

- Rectifier le goût avec du sel ou du nuoc mam. Quand des darnes sont bien caramélisées et la sauce assez épaisse, 5 minutes avant la fin de cuisson, verser 1 c.à.c de poivre moulu et parsemer de 2 c.à.s de ciboule chinoise coupée finement pour une touche de fraîcheur et de couleur. Disposer ensuite avec soin dans une assiette pour une présentation élégante.

Servir chaud avec du riz blanc.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

