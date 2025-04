Ngon Garden et Quán Ăn Ngon récompensés aux ASEAN Strong Brands Award 2025

Se distinguant parmi des centaines de candidats, les deux restaurants Ngon Garden et Quán Ăn Ngon ont répondu à tous les critères stricts du Conseil d’évaluation, notamment la qualité du service, la durabilité de l’activité et leur contribution au développement social.

"Il s'agit d'une étape importante qui confirme la position des restaurants Ngon Garden et Quan An Ngon, non seulement auprès des convives vietnamiens, mais aussi sur la scène culinaire mondiale", a déclaré Pham Thi Bich Hanh, Pdg et propriétaire de Phuc Hung Thinh Co., à laquelle appartiennent ces deux établissements.

Outre cette distinction de l'ASEAN, les deux restaurants figurent également sur la carte culinaire du prestigieux Guide Michelin pour deux années consécutives, en 2023 et 2024.

Ces établissements sont particulièrement appréciés des Vietnamiens, des dignitaires étrangers ainsi que des gourmets et touristes internationaux visitant le Vietnam.

Quán Ăn Ngon a aussi été honoré comme l'un des sept meilleurs restaurants vietnamiens en termes de cuisine et de service lors des Asia's Excellent Taste Awards 2025, organisés le 19 mars à Hanoï.

Situé au 18, rue Phan Bôi Châu à Hanoï, Quan An Ngon célèbre cette année son 20ᵉ anniversaire.

Le restaurant propose une carte riche de plus de 200 plats et spécialités de rue, élaborés selon des recettes transmises depuis plus d'un siècle par des artisans cuisiniers professionnels. Ces saveurs ravivent les souvenirs d’enfance des clients locaux, tandis que de nombreux clients étrangers ont confié à Vietnam News leur plaisir de revenir déguster ces mets si appréciés.

De plus, idéalement situé sur l'une des plus belles artères de Hanoï, la rue Nguyên Du, le restaurant Ngon Garden est un lieu de prédilection pour les célébrités, les dignitaires en visite, les touristes et les habitants.

Ouvert depuis sept ans, Ngon Garden a accueilli de nombreuses délégations de haut niveau en provenance notamment de la République populaire démocratique de Corée, de France, du Luxembourg et d'autres pays.

Les personnalités en visite ont déclaré qu’elles garderaient un souvenir impérissable de ce restaurant, pour ses plats spéciaux empreints d'authenticité vietnamienne, uniques dans l'univers de la cuisine traditionnelle.

Animée par un profond désir de partager l'essence de la cuisine des trois régions du Vietnam avec une clientèle tant locale qu'internationale, Pham Bich Hanh, une Hanoïenne d'origine, a fondé Quán Ăn Ngon et Ngon Garden.

Cette passion pour la gastronomie, héritée de sa grand-mère dès l'enfance, a conduit Hanh à s'entourer de chefs professionnels, de consultants culinaires et de chercheurs de tout le pays pour concevoir ses menus alléchants.

"Nous sommes fiers de servir à nos clients un maximum de plats et de spécialités vietnamiennes", a déclaré Pham Bich Hanh. "Aucun restaurant à Hanoï ne propose une telle variété de plats vietnamiens. Nous voulons que nos clients trouvent tout ce qu'ils aiment ici, sans avoir besoin d'aller ailleurs et notre stratégie est d’offrir une cuisine +de la rue à l’assiette+, mettant en valeur des spécialités de tout le pays, servies ici même à Hanoï", a-t-elle dit.

Texte et photos : QAN - VNA/CVN