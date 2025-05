Saigontourist lance une vaste campagne promo

À Hô Chi Minh-Ville, l’hôtel Grand Saigon offrent 5% de réduction sur les prix des menus de mariage et 5% sur la valeur totale du contrat pour les réservations de conférences.

L’hôtel Majestic Saigon sert un buffet de fruits de mer BBQ tous les samedis soirs au Sky bar pour 1,2 million de dôngs/adulte, comprenant boissons gazeuses, eau minérale, bière et vin français haut de gamme tout au long du banquet. De plus, les clients célébrant leur anniversaire bénéficient d’une réduction de 50%.

Le Rex Saigon propose un forfait “Riz cuit en pot du Sud” à partir de 399.000 dôngs.

Le Continental Saigon offre 10% de réduction sur la location de salle de réunion avec déjeuner, une chambre de nuit de noces gratuite pour les mariages de plus de 30 tables, et une offre spéciale à l’occasion des 30 avril et 1er mai : menu asiatique à partir de 890.000 dôngs, plats européens à partir de 990.000 dôngs.

L’hôtel Kim Dô propose des réceptions de mariage à partir de 5,5 millions de dôngs/table, incluant une chambre de nuit de noces gratuite, des boissons sans alcool et de l’eau minérale offertes pendant deux heures, ou un bon de villégiature gratuit dans les établissements du réseau Saigontourist, ainsi qu’une réduction de 5% pour les mariages de 15 tables ou plus.

L’hôtel Dê Nhât accorde 20% de réduction sur la location de salles de conférence et entre 10% et 50% sur les services de restauration, les réunions et les fêtes de mariage, notamment pour les associations de compatriotes, clubs d’entreprises ou de tennis. Pour chaque 10 table réservée pour un mariage, une table est offerte.

Le Dông Khanh propose une table gratuite pour dix réservées au déjeuner, et une gratuite pour 15 au dîner. Le buffet végétarien offre un ticket gratuit pour cinq achetés.

Le Village touristique de Binh Quoi lance un forfait “Goût de l’amour” comprenant du riz cuit en pot familial pour 999.000 dôngs (quatre personnes) et quatre glaces à l’avocat, ainsi qu’un forfait “Goût de la maison” incluant du thé au lotus à la citronnelle, valable pour les clients de la zone Binh Quoi 2.

Dans les trois régions du pays

Dans le Sud, l’hôtel Saigon - Vinh Long propose 10% de réduction sur la location de salles de conférence (avec ou sans banquet) et deux heures de karaoké gratuit pour les fêtes entre 50 et 100 personnes.

Dans le Centre, le complexe Saigon - Ninh Chu accorde 20% de réduction sur la location de salles de réunion. Le Saigon - Phu Yên propose des services allant de 400.000 à 5,46 millions de dôngs pour les réservations de 2 à 26 tables ou plus. L’hôtel Yasaka Saigon - Nha Trang offre deux repas gratuits pour chaque dix commandés pour les groupes de dix personnes ou plus, ou 10% de remise pour les groupes de moins de dix.

Le Saigontourane applique 10% de réduction sur le menu à la carte, avec un tarif de 1,8 à 6 millions de dôngs pour une journée complète de salle de réunion, ou de 1,2 à 4,2 millions pour une session. Le Saigon - Morin lance une offre festive avec menu fixe à partir de 270.000 dôngs/personne, 50% de réduction sur la location d’un système son et d’un écran, et décoration gratuite pour les fêtes de 50 personnes ou plus.

Le Saigon - Dông Hà offre 50% de réduction sur la location de salle pour les groupes de 150 personnes et plus, avec une bague en or 9999 pour les mariages de 350 invités et plus. L’hôtel Saigon - Quang Binh propose une offre exceptionnelle avec menu mariage à partir de 180.000 dôngs/personne, incluant un coffret cadeau d’une valeur jusqu’à 15 millions de dôngs (décoration, table d’essai, alliance de 2 millions de dôngs, service de navette en voiture Mercedes, nuit de noces gratuite, bon de lune de miel à Nghê An, Dà Nang, Quy Nhon ou Phu Yên).

Dans le Nord, l’hôtel Saigon - Phu Tho lance jusqu’à 50% de remise sur les salles de conférence pour les clients réservant un repas, avec des tarifs de 3 à 11 millions de dôngs pour une demi-journée, et de 4 à

20 millions pour la journée entière. Les mariages y sont proposés dès 250.000 dôngs/personne pour 30 tables et plus, incluant hébergement, table d’essai, maître de cérémonie, chambre lune de miel, et pour 60 tables ou plus : un lingot d’or 9999, chanteur, musicien.

Dans le cadre du Carnaval de Ha Long 2025, le Saigon - Ha Long a organisé un buffet barbecue pour les vacances du 30 avril au 1er mai à 650.000 dôngs/adulte et 450.000 dôngs/enfant, avec 25% de rabais sur les salles de réunion réservées avec hébergement et restauration. Le Majestic - Mong Cai offre une chambre gratuite aux mariés et l’organisation d’événement offerte. La zone de villégiature Saigon - Ba Bê propose 30% de réduction sur les salles de réunion en cas de réservation combinée avec hébergement et restauration.

Avec le programme “Grande équipe, bon prix - Plus vous voyagez, plus vous économisez”, la société de services de voyages Saigontourist applique jusqu’au 31 décembre 2025 (jours fériés et Têt inclus) des incitations pour les circuits au départ de Hô Chi Minh-Ville. Notamment, une remise de 50% pour le 5e client d’un groupe de cinq.

Truong Giang - Hoàng Hà/CVN