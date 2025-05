Les porridges vietnamiens classés parmi les 100 meilleurs au monde par TasteAtlas

>> Porridge de riz aux huîtres

>> TasteAtlas fait honneur à la viande de chèvre au jus de citron

Le dessert sucré aux trois couleurs (Chè ba màu) a été classé 13e. Le chè ba màu est un plat vietnamien coloré qui, par sa consistance, appartient à la catégorie des desserts, boissons, puddings, porridges et soupes. Il peut être composé de riz gluant, de perles de tapioca, de graines de lotus, de haricots doux, de châtaignes d’eau ou de gelée d’agar.

Malgré la grande variété d’ingrédients utilisés dans le chè, ils sont presque toujours arrosés de lait de coco et garnis de bananes, de cacahuètes concassées ou d’autres garnitures. Ce plat se sert chaud ou froid, mais il est particulièrement apprécié comme dessert frais lors des chaudes journées d’été.

Ce plat est parfois appelé dessert à trois couches ou dessert arc-en-ciel en raison de ses trois couches distinctes : jaune (haricots mungo), rouge (haricots azuki) et verte (gelée d’agar à l’extrait de pandan). Il existe également d’autres variétés de chè telles que le chè bắp, le chè bà ba et le chè dau den, mais le chè ba màu occupe toujours la première place en termes de popularité.

La bouillie d’abats de porc (Cháo lòng) a été classée en 17e position. Souvent appelé porridge ou congee, le cháo lòng est un plat vietnamien qui associe du bouillon d’os de porc, du riz et divers abats de porc tels que du foie, des rognons, de la rate, des intestins ou des cœurs.

Photo : CTV/CVN

Ce plat est toujours servi chaud, accompagné d’abats émincés et généralement de morceaux de quẩy (pâte frite), d’oignons verts et de flocons de piment. Des germes de soja, du citron vert, des légumes et herbes frais, de la sauce de poisson et du gingembre sont généralement servis en accompagnement. On peut éventuellement y ajouter des cubes de sang coagulé. Le cháo lòng est un plat copieux et abordable, apprécié dans tout le pays.

Le porridge au bœuf (cháo bò) est arrivé 58e. Le cháo bò est un porridge traditionnel. Il est composé de bœuf haché, de riz, de gingembre, de coriandre, d’oignons verts, de sel et de poivre noir. Le bœuf et le gingembre sont mélangés au porridge de riz, puis le plat est garni de coriandre, d’oignons verts et de poivre noir.

TasteAtlas suggère de servir le plat immédiatement, encore chaud. Avant de déguster, il est recommandé de remuer les ingrédients pour que le bœuf cuise dans la soupe chaude et que les saveurs se marient. Ce plat est traditionnellement servi en conclusion du festin de bœuf vietnamien composé de sept plats.

La bouillie de canard (cháo vịt) est classée 76e. Ce porridge de riz est préparé avec des morceaux de viande de canard cuits ou cuits à la vapeur comme ingrédient principal. On y ajoute également des échalotes, de la sauce de poisson, des carottes, du gingembre, des oignons verts, de la coriandre, du poivre noir et du riz brisé. Particulièrement apprécié lors des journées les plus froides, il est souvent servi avec du banh trang, des crackers de riz garnis de graines de sésame, et une sauce à accompagnement.

Photo : CTV/CVN

Ailleurs, la 91e position revient au porridge de riz au poulet (cháo gà). Cette bouillie de riz traditionnelle est préparée avec des morceaux de poulet, des oignons, du gingembre et de la coriandre vietnamienne. La viande est cuite dans une grande marmite avec les oignons et le gingembre. Une fois cuite, la viande est effilochée et retirée de la marmite. Le riz et le bouillon de poulet sont ajoutés, puis cuits, puis assaisonnés de sel et de sucre.

La viande est ensuite remise dans la marmite et la bouillie est servie encore chaude dans de petits bols, généralement saupoudrée de poivre noir et garnie de coriandre. Le porridge de riz au poulet est particulièrement apprécié par temps froid, selon le site Web dédié à la découverte d’ingrédients frais, de plats traditionnels et de restaurants authentiques.

En tête de liste se trouve le Bubur ayam, la version indonésienne du congee au poulet, une bouillie de riz épaisse garnie de poulet effiloché et de divers condiments savoureux. L’Arroz caldo des Philippines, l’Elarji de Géorgie, le Taci şi înghite de Roumanie et le Banosh d’Ukraine complètent le Top 5.

Le classement TasteAtlas repose sur les avis de son audience. Il valorise les avis des utilisateurs que le système considère comme compétents. Au 15 avril 2025, le classement "Top 100 des porridges du monde" comptait 3.214 avis, dont 1.944 ont été reconnus comme légitimes par le système.

Le classement TasteAtlas ne constitue pas une conclusion mondiale définitive en matière de gastronomie. Son objectif est de promouvoir l’excellence des produits locaux, de susciter la fierté des plats traditionnels et d’éveiller la curiosité pour des plats que vous n’avez jamais goûtés.

VNA/CVN