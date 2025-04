Cà tím bung, une symphonie rustique et savoureuse

Le cà tím bung , ou ratatouille d’aubergines à la vietnamienne, est une ode aux saveurs et aux textures contrastées. Les aubergines, d’une tendreté presque sucrée, s’y marient à la perfection avec la richesse fondante de la poitrine de porc, la douceur soyeuse du tofu, le tout baignant dans un bouillon doré et délicieusement onctueux. Cette préparation, d’une simplicité trompeuse, offre une expérience gustative réconfortante, une invitation gourmande aux prémices de l’été.

Pour 4 personnes

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

- 6 aubergines (600 g)

- 200 g de poitrine de porc

- 2-3 morceaux de tofu (environ 200 g)

- 2-3 tomates

- 5 tiges de ciboules

- 5 gousses d’ail

- 20 g de périllas

- 15 g de feuilles de lolot (Piper sarmentosum)

- 1 morceau de curcuma frais ou 1 cuillère à café (c.à.c) de curcuma en poudre

* Assaisonnement : nuoc mam (saumure de poisson), sel, pâte de crevettes, fond de volaille en poudre, me (riz fermenté) et huile de cuisson.

Préparation

- Passez le me au tamis pour obtenir une texture fine. Lavez le curcuma frais, pilez-le finement, puis filtrez pour en extraire le jus.

- Épluchez les aubergines, coupez-les en quartiers et plongez-les dans de l’eau salée additionnée d’un peu de vinaigre ou de jus de citron pendant 15 minutes. Cette étape permet d’éliminer l’amertume et d’éviter l’oxydation. Égouttez soigneusement les aubergines.

- Dans un bol, mélangez les aubergines avec la moitié du jus de curcuma, 1 cuillère à soupe (c.à.s) de me, 1 c.à.s de nuoc mam et 1 c.à.c de fond de volaille en poudre.

- Mélangez délicatement pour bien enrober les aubergines et laissez mariner pendant 10 minutes. Elles s’imprégneront ainsi des saveurs et prendront une belle couleur jaune.

- Coupez la poitrine de porc en morceaux de taille moyenne. Faites-les revenir dans une poêle jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Dans un bol, mélangez la poitrine de porc avec 2 c.à.c de nuoc mam, 1 c.à.c de pâte de crevettes, 1 c.à.c de fond de volaille en poudre et le reste du jus de curcuma. Mélangez bien pour que la viande s’imprègne des arômes.

- Coupez le tofu en carrés ou en bâtonnets. Faites-le frire dans une poêle jusqu’à ce qu’il prenne une belle coloration dorée. Réservez.

- Lavez les tomates et coupez-les en quartiers. Ciselez finement les ciboules, les feuilles de périlla et les feuilles de lolot. Réservez séparément.

Cuisson

- Dans une poêle ou une marmite, faites revenir l’ail haché dans un peu d’huile. Ajoutez ensuite la poitrine de porc et les aubergines marinées. Faites sauter le tout pendant quelques minutes pour bien mélanger les saveurs.

- Versez de l’eau à hauteur des ingrédients. Portez à ébullition, puis réduisez le feu et laissez mijoter doucement pendant environ 15 minutes, ou jusqu’à ce que la poitrine de porc et les aubergines soient bien tendres. Incorporez délicatement les quartiers de tomates et le tofu frit. Laissez mijoter encore 5 minutes pour que les saveurs se mélangent et que les tomates ramollissent légèrement.

- Goûtez et ajustez l’assaisonnement si nécessaire avec du nuoc mam, du sel ou du sucre, selon votre préférence.

- Juste avant de retirer du feu, saupoudrez généreusement les ciboules ciselées, les feuilles de périlla et les feuilles de lolot hachées sur le plat.

- Mélangez délicatement pour répartir les herbes fraîches.

Servir bien chaud avec du riz blanc parfumé.

Texte et photo : Huong Linh/CVN