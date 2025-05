Le tourisme vietnamien promu au Kazakhstan

>> Promotions alléchantes dans les hôtels de Saigontourist

>> Saigontourist salue le 50e anniversaire de la libération du Sud

>> Saigontourist lance une vaste campagne promo

Photo : Saigontourist/CVN

Le groupe Saigontourist a participé à la table ronde Vietnam - Kazakhstan qui s’est tenue le 6 mai à Astana. L’événement, organisé par le ministère vietnamien des Finances, en collaboration avec le Fonds national d’investissement russe, a réuni des représentants des ministères et des secteurs des deux pays, ainsi qu’un grand nombre d’entreprises vietnamiennes et kazakhes opérant dans les domaines du tourisme, des minéraux, du pétrole et du gaz, des énergies renouvelables, de l’économie circulaire, du développement vert et de la transformation numérique.

“La participation à la table ronde Vietnam - Kazakhstan et la mise en œuvre d’activités de promotion touristique dans ce pays constituent une étape stratégique importante dans le plan d’expansion de Saigontourist sur le marché international. Nous reconnaissons le fort potentiel du marché kazakh auprès des touristes désireux de découvrir de nouvelles destinations riches en culture. Nous sommes convaincus que, forte de la solide amitié traditionnelle entre les deux pays, l’étroite coopération entre le groupe et ses partenaires kazakhs contribuera à approfondir les relations touristiques bilatérales, apportant des avantages concrets aux deux pays”, a souligné Pham Huy Binh, président du groupe Saigontourist, en insistant sur l’importance des activités de promotion au Kazakhstan.

Quatre produits phares

Le Vietnam et le Kazakhstan disposent d’un grand potentiel pour développer le tourisme bilatéral, que ce soit à travers leurs paysages naturels, leur patrimoine culturel, leur hospitalité ou leur stabilité politique. La récente mise en place de vols directs entre les deux pays constitue un grand pas en avant, contribuant à réduire la distance et à élargir les possibilités de coopération plus efficace entre les entreprises de tourisme et de voyage des deux pays.

Nguyên Huu Y Yên, président du Conseil des membres de l’Agence de voyages Saigontourist Travel, a souligné que quatre segments de produits touristiques destinés au marché kazakh sont appelés à connaître une forte croissance dans un avenir proche.

Le premier met l’accent sur des circuits balnéaires haut de gamme à Phu Quôc (Sud), Nha Trang ou Dà Nang (Centre), combinés à des expériences culturelles et gastronomiques vietnamiennes. Ces offres répondent aux besoins de séjours prolongés en hiver des touristes kazakhs.

Le deuxième axe concerne le tourisme de santé et de bien-être, incluant soins médicaux, thérapies et détente, avec l’avantage de tarifs compétitifs et de services de qualité croissante.

Le troisième groupe de produits vise à faire découvrir l’histoire, les traditions et l’artisanat du Vietnam à travers des circuits culturels riches. Ces itinéraires incluent la capitale Hanoï ; la terre ancestrale de Phu Tho ; la province de Nghê An - terre natale du Président Hô Chi Minh ; et Hung Yên, province au patrimoine historique exceptionnel et berceau de nombreuses figures nationales.

Enfin, le segment MICE (réunions, incitations, conférences, expositions) est en plein essor. Saigontourist propose des services haut de gamme à prix compétitifs, s’affirmant comme un acteur clé de l’organisation d’événements professionnels à Hô Chi Minh-Ville et au niveau national.

Photo : Saigontourist/CVN

Circuits d’hiver

Par ailleurs, le groupe peut collaborer avec des partenaires kazakhs pour offrir aux touristes vietnamiens des circuits d’hiver, incluant des activités telles que la chasse ou le ski, des nouveaux produits qui séduisent particulièrement les touristes vietnamiens de la classe moyenne et les jeunes. En outre, des circuits permettant de découvrir la nature et la culture de l’Asie centrale rapprocheront les touristes vietnamiens de l’héritage de la Route de la Soie, de la culture nomade et de l’architecture unique du Kazakhstan.

Les représentants de Saigontourist ont exprimé leur volonté de collaborer avec des partenaires kazakhs pour mettre en œuvre des programmes de promotion reposant sur le concept de “deux pays, une destination”, organiser des voyages de reconnaissance (famtrip), des programmes de stimulation, des formations touristiques, renforcer les connexions culturelles et culinaires associées au tourisme communautaire, et surtout développer conjointement l’écosystème numérique. Le groupe s’engage à accompagner ses partenaires au Kazakhstan pour élargir la coopération, se développer de manière durable et créer de la valeur à long terme pour l’industrie touristique des deux pays.

Le programme de promotion du tourisme vietnamien au Kazakhstan s’inscrit dans le cadre des activités importantes du groupe Saigontourist, contribuant à la valorisation, à l’expansion et à la recherche de nouveaux marchés et produits touristiques dans ce pays.

Truong Giang - Hoàng Hà/CVN