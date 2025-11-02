Le SG du Parti appelle à une reconstruction accélérée après les inondations de Huê

Le secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a exhorté les autorités de Huê à accélérer les efforts de reconstruction suite aux graves inondations de fin octobre, afin de permettre à la population de retrouver une vie normale dans les plus brefs délais.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti et une délégation du Comité central du Parti communiste du Vietnam ont entendu un rapport des autorités locales sur les interventions et les efforts de reconstruction déployés après les fortes pluies et les inondations survenues du 25 au 30 octobre 2020.

Aucun décès n'a été signalé lors des inondations elles-mêmes, mais 15 personnes sont mortes et une autre personne a été blessée par la montée des eaux. Actuellement, huit des 40 communes et quartiers de la ville restent inondés. Les autorités locales ont organisé de nombreuses missions de secours et distribué de la nourriture et des fournitures aux zones les plus touchées, veillant à ce qu'aucun foyer ne manque de produits de première nécessité pendant la crise.

Des pluies torrentielles ont provoqué des glissements de terrain et ont endommagé les routes, les berges et les infrastructures. Selon les rapports, des hectares de cultures ont été touchés et du bétail a été emporté par les eaux. Les premières estimations chiffrent les dégâts matériels à environ 70 millions de dollars.

Après avoir pris connaissance de ces rapports, Tô Lâm a vivement félicité la ville pour les efforts déployés en matière de prévention, de gestion et d'atténuation des effets des inondations, dans le respect des directives gouvernementales et en tirant les leçons adaptées au contexte local.

Une grande solidarité envers la population sinistrée

Il a souligné la rapidité et la détermination de la réaction des autorités municipales ainsi que l'application des sciences et des technologies à la gestion de l'information et aux systèmes d'alerte précoce rendues possibles par la transformation numérique.

Il a insisté sur le fait que les citoyens ont également fait preuve d'une grande solidarité et d'une remarquable capacité d'organisation face à la catastrophe.

Tô Lâm a souligné que le Parti, le gouvernement, le Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que les ministères, les autorités locales et le soutien opportun de la communauté internationale, ont fait preuve d'une grande solidarité envers la population sinistrée.

Il a affirmé que les autorités locales avaient mis en œuvre efficacement le principe des "quatre sur place" - anticipation, commandement, forces locales disponibles et ressources - grâce à la participation active de l'armée, de la police et des jeunes, qui ont contribué à l'évacuation des habitants, à la distribution de vivres et au retour à la normale après les inondations.

Photo : VNA/CVN

Il a averti que les conditions météorologiques restaient difficiles et a exhorté les autorités et la population de Huê à rester vigilantes. La prévention et la gestion des catastrophes doivent demeurer une priorité absolue.

Concernant les propositions locales visant à atténuer les inondations, Tô Lâm a souligné que le gouvernement devait investir dans la construction et le renforcement des barrages, des réservoirs et des digues côtières afin de garantir la sécurité de la population lors de futures tempêtes.

Il a salué le travail des équipes de secours et a appelé à une accélération des efforts de reconstruction afin que les élèves puissent bientôt retourner à l'école et que la vie des citoyens puisse reprendre son cours normal au plus vite.

VNA/CVN