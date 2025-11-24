Quand la technologie redonne vie à l’histoire au Temple de la Littérature

Le Centre d’activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam a lancé le 23 novembre "Viêt Nam Diêu Su", une expérience numérique immersive du patrimoine utilisant la réalité augmentée (RA) et l’intelligence artificielle (IA).

Photo : VietnamPlus/CVN

Présentée à l’occasion de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam 2025, cette application "Made in Vietnam" offre une approche visuelle et interactive du patrimoine, illustrant le message : "Préserver le patrimoine par la technologie - Connecter le passé au futur".

Dès le lancement, les visiteurs peuvent découvrir trois expériences en RA dans la cour avant de la Maison d’études, reconstituant une classe traditionnelle, la vie des candidats aux examens, ainsi que la procession "Vinh Quy Bai Tô" des docteurs fraîchement diplômés retournant dans leur village.

Selon Lê Xuân Kiêu, directeur du Centre d’activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam, "Viêt Nam Diêu Su" rapproche le patrimoine du public, notamment des jeunes, en ouvrant une nouvelle voie moderne et dynamique pour découvrir les valeurs culturelles vietnamiennes.

Pour Truong Quôc Toan, assistant du directeur du bureau Paris Region Expertise - Vietnam (PRX-Vietnam), la RA et l’IA créent un lien émotionnel entre les générations, permettant aux visiteurs "de rencontrer symboliquement les érudits d’autrefois" et de mieux comprendre la longue tradition d’étude du pays.

VNA/CVN