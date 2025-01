Goûter à la street food du Nord au Sud du Vietnam

La cuisine de rue vietnamienne est mondialement reconnue pour son prix abordable, son ambiance intime et conviviale, et surtout pour la fraîcheur, la sophistication, la diversité de ses ingrédients et la richesse de ses saveurs.

Des personnalités célèbres comme Barack Obama, Malcolm Turnbull, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, ainsi que des chefs renommés tels qu'Anthony Bourdain (États-Unis), Gordon Ramsay (Royaume-Uni), et Jamie Oliver (Royaume-Uni) ont tous exprimé de vifs éloges à propos de la cuisine vietnamienne.

La cuisine de rue de Hanoï est célèbre depuis longtemps auprès des touristes vietnamiens et étrangers. Elle ne se distingue pas seulement par ses nombreux plats délicieux et attrayants, mais aussi par son espace de dégustation unique. Les restaurants se trouvent souvent sur les trottoirs ou dans des ruelles animées.

De nombreux journaux et sites internationaux tels que CNN, le New York Times, The Guardian, et National Geographic ont honoré à plusieurs reprises les plats de Hanoï, en particulier le phở (soupe de nouilles au poulet ou au bœuf), un plat emblématique né au début du XXe siècle.

Les touristes peuvent facilement trouver des restaurants servant du phở dans des rues populaires de Hanoï telles que Ly Quôc Su, Bat Dàn, Dinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trung, etc. À Hanoï, le pho est disponible toute la journée, et pour quelques dizaines de milliers de dôngs, vous pouvez savourer un délicieux bol de pho tout en observant la vie animée des rues.

Outre le phở, le bún chả (vermicelles de riz accompagnés de viande de porc grillée) et les nem rán (rouleaux de printemps frits au porc) sont également des plats célèbres de Hanoï rendus encore plus populaires après que Barack Obama et le chef Anthony Bourdain les ont dégustés ensemble dans un petit restaurant de la ville.

Le bún chả est disponible à toute heure et il est facile de trouver un restaurant qui le propose. La saveur du bún chả est irrésistible, car la viande de porc grillée est marinée, cuite, puis servie avec une sauce aigre-douce harmonieuse et des légumes frais tels que des carottes et du chou-rave finement tranchés.

Hanoï regorge également d'autres plats délicieux et très abordables, tels que le xôi (riz gluant), le bánh mì (sandwich vietnamien), le bánh giò (gâteau de riz pyramidal cuit à la vapeur), le bánh cuốn (raviolis de riz farcis de viande et de champignons), le bánh tôm (beignets de crevettes), le bún ốc (vermicelles aux escargots), le bún thang (vermicelles au bouillon de poulet), le bún riêu (soupe de nouilles au crabe), le bún đậu mắm tôm (nouilles et tofu frits accompagnés de sauce aux crevettes), le cháo sườn (bouillie de riz aux côtelettes de porc), ou encore le cà phê trứng (café au jaune d'œuf). Pour seulement environ 20.000 dôngs, vous pouvez savourer un délicieux bánh mì avec des garnitures fraîches et savoureuses, telles que du porc, du poulet, des cornichons, ou du concombre.

La cuisine de rue ne se limite pas à la nourriture ; elle reflète également la vie, les mœurs et les coutumes des Hanoïens et des Vietnamiens en général. Pour de nombreux touristes étrangers, manger dans la rue constitue un moyen idéal pour s'immerger rapidement dans la vie vivante et vibrante de cette capitale millénaire.

Boissons célèbres de Hôi An à base de plantes

La cuisine de rue de Huê, une ville au centre du Vietnam, est particulièrement renommée. Selon les chercheurs, le Vietnam possède environ 1.700 plats différents, dont plus de 1.300 viennent de Huê. La cuisine de rue de Huê est issue de la cuisine traditionnelle de la cour royale et se distingue par ses saveurs riches, colorées, épicées et piquantes.

Parmi les plats célèbres, on trouve le bún bò Huê (soupe de nouilles au bœuf de Huê), le cơm hến (riz au corbicula sauté), le nem lụi (brochettes de porc grillées), le bún mắm nêm (nouilles avec sauce aux anchois fermentés), le bún thịt nướng (nouilles au porc grillé), le bánh canh (soupe de nouilles de riz), le chè hạt sen (dessert à base de graines de lotus), le bánh bèo (gâteau de riz cuit à la vapeur), le bánh nậm (pâte avec crevettes frites enveloppées dans une forme rectangulaire), et le bánh bột lọc (ravioles de tapioca).

Le bún bò Huê, un incontournable de la cuisine de Huê, se distingue par son bouillon sucré, riche en saveurs d'os de porc et de bœuf, avec une touche épicée de citronnelle et de mắm ruốc (pâte de petites crevettes fermentées). Il est généralement servi avec du bœuf émincé, du jarret de porc désossé, et parfois des tranches de jambon ou de boudin.

Lorsque le célèbre cuisinier américain Anthony Bourdain est venu filmer à Huê dans le cadre de sa série Anthony Bourdain : Parts Unknown, il a déclaré que le bún bò Huế était "la soupe la plus délicieuse au monde". CNN a même écrit qu'il serait dommage de visiter Huê sans goûter cette soupe au marché de Dông Ba.

En 2023, le site Taste Atlas a classé Huê parmi les 28 meilleures villes gastronomiques du monde, un honneur bien mérité.

La cuisine du Sud du Vietnam, représentée par Hô Chi Minh-Ville, est plus rustique et populaire, mais elle incarne parfaitement la simplicité et la richesse de la cuisine du Sud.

Le cơm tấm (riz brisé au porc grillé et omelette à la vapeur) est un exemple typique. Ce plat est né parmi les travailleurs pauvres, qui utilisaient du riz brisé de moindre qualité. Aujourd'hui, le cơm tấm est devenu un plat populaire, composé de brisures de riz (cơm tấm), de rôti et de couenne de porc (bì), d’échine ou de travers de porc grillé (sườn), d'omelette à la vapeur (chả trứng), accompagné de légumes aigre-doux et de tranches de concombre, le tout étant arrosé d'huile de ciboulette et de sauce de poisson (nước mắm) aigre-douce.

Les restaurants spécialisés dans le cơm tấm de Saigon, tels que Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ, Cơm Tấm Sườn Ba Cường, et Cơm Tấm Mộc, sont très fréquentés par les Vietnamiens comme par les touristes étrangers.

Un autre plat populaire du Sud est le bánh xèo (crêpe de riz farcie de crevettes, de viande et de germes de soja). Ce plat à base de farine de riz présente une fine coque jaune et croustillante, remplie de crevettes, de poulet, de porc et de légumes. Le bánh xèo est accompagné de légumes frais, tels que de la laitue, des feuilles de moutarde, du basilic et de la menthe poivrée, et servi avec une sauce de poisson savamment assaisonnée, équilibrée en saveur salée, acide, sucrée et légèrement épicée.

