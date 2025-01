Thit dông et canh bong, festin des sens, essence du Têt

La gastronomie vietnamienne séduit les gourmets par ses saveurs et traditions, notamment lors du Têt, avec des plats emblématiques comme le thit dông et le canh bong . Ces mets, symboles d’harmonie et de prospérité, incarnent l’art de vivre des habitants.

Le renommé site culinaire Taste Atlas a récemment mis en lumière un joyau de la cuisine vietnamienne : le thit dông (viande de porc en gelée) et le canh bong (soupe à la couenne de porc), désormais classés parmi les plats aux champignons les plus savoureux du monde. Cette reconnaissance témoigne du raffinement et de la diversité caractéristique de la gastronomie nationale, où chaque plat raconte une histoire mêlant tradition et innovation.

Une liste de distinctions a été établie à partir de 626.000 évaluations d’utilisateurs de Taste Atlas au 16 août 2024, dont plus de 441.000 ont été validées par le système.

Un délice hivernal des gens du Nord

Photo : AT/CVN

Classé 46e sur cette liste, le thit dông est décrit comme un plat traditionnel vietnamien, particulièrement apprécié lors du Nouvel An lunaire et accompagné d’oignons fermentés et de riz chaud.

La viande de porc en gelée est l’un des plats phares du Vietnam, notamment dans le Nord, où elle est dégustée pendant l’hiver et lors des festivités du Têt. Après cuisson, la viande est placée dans un bol et laissée à geler, ce qui lui confère une apparence claire et appétissante. Au moment de servir, on retourne le bol pour libérer la viande.

Ce plat bien mariné à la texture tendre possède une couleur attrayante et un parfum savoureux mêlant porc, poivre et champignons des bois. Bien qu’il soit consommé toute l’année, il est particulièrement populaire pendant la saison froide, période idéale pour le cuisiner. Traditionnellement, il est préparé avec de la cuisse et de la peau de porc, des carottes, des champignons et des épices. Après cuisson, le tout est refroidi et se solidifie en une forme gélatineuse, idéale pour une conservation prolongée.

Classé 60e sur la liste, le canh bong est une autre spécialité vietnamienne, très prisé pendant les célébrations du Têt. Ce plat symbolise la chaleur des retrouvailles familiales et la convivialité des fêtes.

Photo : Vnexpress/CVN

Son ingrédient principal est la peau de porc séchée. Elle est soigneusement lavée à l’eau chaude avec du gingembre et du vinaigre, séchée au soleil, puis rôtie pour créer des bulles à la surface. Une fois prête, la peau de porc est assaisonnée avec des oignons verts, de la sauce de poisson, du gingembre et du poivre, puis mijotée avec des carottes, des champignons shiitake, des champignons oreilles de bois et des boulettes de viande.

Le bouillon de cette soupe est préparé à partir d’os de porc mijotés, et le plat est servi dans un bol où la couenne cuite flotte au-dessus des autres ingrédients, créant une présentation à la fois appétissante et authentique.

Pour préparer la soupe, commencez par faire tremper la couenne de porc dans de l’eau pendant au moins trois heures. Une fois la peau réhydratée, découpez-la en morceaux de 2,5 cm et réservez. Ensuite, lavez et coupez le chou napa ou un autre légume de votre choix.

Faites bouillir le bouillon, puis ajoutez-y la peau de porc ainsi que les légumes. Laissez mijoter environ 20 minutes, jusqu’à ce que le chou et la peau de porc soient bien tendres. Si vous utilisez un légume à cuisson rapide, comme le bok choy, ajoutez-le dans les dernières minutes de cuisson.

Thuy Hà/CVN