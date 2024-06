La culture et la cuisine vietnamiennes présentées au Festival gastronomique de Prague

L'ambassade du Vietnam en République tchèque a présenté des plats et produits typiques du Vietnam à la 7 e édition du Festival gastronomique et culturelle des ambassades, tenue samedi 8 juin à Prague.

>> Le président tchèque Petr Pavel chérit l’amitié traditionnelle avec le Vietnam

>> Le pho vietnamien impressionne au Festival de la gastronomie de l'ASEAN 2024 en R. tchèque

Photo : VNA/CVN

L'événement, le plus grand festival international de cuisine de rue de Prague, a réuni plus de 130 stands de 55 pays et territoires.

Le stand vietnamien a attiré de nombreux visiteurs enthousiastes. Les plats traditionnels comme les nem et le bun cha (porc grillé avec des nouilles) étaient les favoris des visiteurs, tandis que ceux qui cherchaient des souvenirs ont jeté leur dévolu sur des chapeaux coniques et des foulards en soie.

Photo : VNA/CVN

Au-delà des délices culinaires, l'événement a offert une présentation dynamique du patrimoine culturel avec des dizaines de spectacles de musique et de danse mettant en valeur les traditions de diverses nations, attirant environ 15.000 visiteurs.

VNA/CVN