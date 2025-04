Le Vietnam révise et ajuste ses droits de douane vers un commerce équilibré

Le Vietnam a activement révisé et ajusté ses droits de douane, notamment sur les importations américaines, dans le cadre de ses efforts pour équilibrer ses relations commerciales, a déclaré jeudi 3 avril le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, lors de la conférence de presse trimestrielle du ministère.

Lors de cet événement, des représentants du ministère des Finances ont fait part de leurs préoccupations concernant l’imposition potentielle d’un droit compensateur de 46% sur les exportations vietnamiennes vers les États-Unis.

Le ministère a indiqué que le gouvernement avait publié lundi 31 mars le décret N°73/2025/ND-CP, qui réduit considérablement les droits de douane sur diverses marchandises. Cet ajustement vise à équilibrer les échanges avec ses principaux partenaires tout en permettant aux entreprises vietnamiennes d’accéder à des marchés plus diversifiés. Plus précisément, le décret abaisse les droits d’importation sur 16 catégories de produits clés, dont les automobiles, les produits agricoles, l’éthanol et le bois.

Nguyên Duc Chi a déclaré qu’une approche durable était nécessaire et que les contre-mesures devraient aller au-delà des ajustements tarifaires pour inclure des solutions à long terme pour des relations commerciales stables entre le Vietnam et les États-Unis. Le Vietnam devrait envisager des mesures favorisant la croissance des importations et des exportations sans augmenter les droits de douane, garantissant ainsi des avantages aux consommateurs des deux pays.

Formuler des mesures appropriées

Un rapport des autorités commerciales américaines indique que les droits de douane moyens appliqués par le Vietnam sur ses marchandises s’élèvent à environ 9,4%, la plupart des exportations américaines vers le pays étant soumises à des droits de douane de 15% ou moins.

Le ministère des Finances a reconnu que l’évaluation fiscale américaine intègre de multiples facteurs au-delà des seuls taux de droits de douane. Par conséquent, les régulateurs vietnamiens procéderont à une analyse approfondie afin d’élaborer des stratégies de réponse appropriées.

Par ailleurs, le ministère a soumis des rapports au gouvernement et aux autorités compétentes concernant une feuille de route pour résoudre ce problème. Des facteurs tels que les implications financières, la sécurité économique et les impacts potentiels sur l’économie vietnamienne sont soigneusement évalués afin de formuler des mesures appropriées.

Il travaille actuellement en étroite collaboration avec d’autres agences pour évaluer les options politiques susceptibles de soutenir les entreprises. Les solutions possibles incluent la diversification du marché, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et l’exploitation des opportunités offertes par les accords de libre-échange existants du Vietnam.

