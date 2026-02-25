Affirmation du rôle et élargissement du champ d'action de l'économie d'État

La Résolution N°79 du Bureau politique, promulguée le 6 janvier 2026, marque un tournant majeur dans l'approche du Parti concernant l'économie d'État. Pour la première fois, le contenu et le périmètre de l’économie d’État sont définis de manière complète et systématique dans une résolution thématique, clarifiant sa position et élargissant le champ d’action de ce secteur.

S'exprimant lors d'une conférence nationale le 25 février, consacrée à l'étude, à la diffusion et à la mise en œuvre des Résolutions N°79 et N°80 sur le développement culturel du Vietnam, Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission des politiques et stratégies du Comité central du Parti, a souligné que l'économie d'État demeure une composante importante de l'économie de marché à orientation socialiste.

La résolution affirme que, durant plus de 80 ans de construction et de développement national, et notamment après 40 ans du Dôi Moi (Renouveau), l'économie d'État a joué un rôle prépondérant. Au-delà de son implication directe dans la production et le commerce, il constitue un socle matériel essentiel et un instrument stratégique permettant à l'État d'orienter et de réguler l'économie, de promouvoir la croissance, de stabiliser la macroéconomie, de préserver les principaux équilibres économiques, d'assurer la défense et la sécurité, de renforcer l'autonomie et l'autosuffisance, et de favoriser un développement socio-économique rapide et durable, conforme aux orientations socialistes.

La Résolution met également en lumière, en toute franchise, des lacunes persistantes. Les politiques et les lois régissant l'économie d'État ont tardé à innover et sont en décalage avec la réalité. La gestion et l'utilisation de nombreux actifs et ressources publics demeurent inefficaces. Les entreprises publiques n'ont pas encore exploité pleinement leurs ressources, leur compétitivité demeure limitée et elles n'ont pas joué de rôle pionnier en matière d'innovation ni de leadership dans les secteurs clés, etc.

Afin de renforcer l'économie d'État et de contribuer à réaliser les objectifs de développement du Vietnam pour le centenaire de son développement (2030-2045), la résolution définit cinq grandes orientations. Celles-ci visent à redéfinir le rôle moteur de l'économie d'État ; à clarifier son codéveloppement avec les autres secteurs économiques ; à améliorer l'efficacité de la gestion et de l'utilisation des ressources économiques publiques ; à aligner les missions de l'économie d'État en association avec la demande de renouvellement du modèle de croissance ; et à renforcer le leadership du Parti parallèlement à une gestion étatique plus efficace, notamment en matière d'allocation et de mise en œuvre des ressources.

La Résolution fixe des objectifs généraux et des objectifs spécifiques pour le développement de l’économie d’État à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045. L’objectif général s’articule autour de quatre axes majeurs, étroitement liés au rôle et aux fonctions de l’économie d’État.

Parallèlement, elle fixe des objectifs spécifiques à atteindre d’ici 2030 pour les six composantes de l’économie d’État, à savoir les terres et les ressources naturelles, les actifs d’infrastructure, le budget et les réserves nationales ainsi que les fonds financiers publics hors budget, les entreprises publiques, les établissements de crédit publics et les unités de services publics.

Les principaux objectifs quantitatifs comprennent la mobilisation de recettes budgétaires de l’État équivalentes à environ 18% du PIB, le maintien du déficit budgétaire à environ 5% du PIB, la maîtrise de la dette publique en dessous de 60% du PIB et l’affectation de 35 à 40% des dépenses budgétaires totales aux investissements de développement et de 50 à 55% aux dépenses courantes. Pour les entreprises publiques, les objectifs comprennent le classement de 50 d'entre elles parmi les 500 premières d'Asie du Sud-Est et d'une à trois parmi les 500 premières mondiales, toutes les entreprises publiques devant adopter une gouvernance moderne et numérique.

