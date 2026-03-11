Le Forum d'affaires et d’investissement UE - Vietnam se tiendra à Hanoï

Le Forum d'affaires et d'investissement UE - Vietnam (Stratégie Global Gateway) se tiendra le 24 mars 2026 à Hanoï. L’événement sera coorganisé par la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, l’Agence de l’investissement étranger du ministère des Finances et l’Association des entreprises européennes au Vietnam (EuroCham).

Placée sous le thème "Investir ensemble dans un avenir durable", la rencontre vise à renforcer la coopération économique et d'investissements entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam, alors que leurs relations ont été récemment élevées au rang de partenariat stratégique global.

Le forum devrait réunir environ 500 participants, dont des représentants de l’UE, des autorités vietnamiennes, des entreprises européennes et vietnamiennes ainsi que des organisations financières internationales. Parmi les personnalités attendues figurent Jozef Síkela, commissaire européen aux partenariats internationaux, et Nicola Beer, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Les discussions porteront notamment sur les transports durables, la transition énergétique, les infrastructures, la double transition verte et numérique, ainsi que les normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) dans l’investissement et les activités économiques.

Selon l’ambassadeur de l’UE au Vietnam, Julien Guerrier, la Stratégie Global Gateway reflète l’engagement de l’Union européenne à développer des partenariats durables, notamment en soutenant au Vietnam la transition verte, la transformation numérique et l’innovation.

Au-delà des échanges de haut niveau, le forum ambitionne de favoriser les partenariats concrets entre entreprises, de lever certains obstacles réglementaires, et d’accompagner les PME vietnamiennes dans leur accès aux investisseurs internationaux. Cela devrait accélérer les transferts de technologies, renforcer l’intégration du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.

