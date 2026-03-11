Une entreprise technologique vietnamienne reconnue en France

L'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, s’est rendu le 10 mars au siège du groupe FPT situé dans le quartier d'affaires La Défense, à Paris, afin de saluer le dynamisme et l'expansion de cette entreprise technologique en Europe. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur a rappelé que les relations entre le Vietnam et la France se développaient tant qualitativement que quantitativement dans le cadre du Partenariat stratégique global.

Soulignant que la France est le seul pays de l'Union européenne à établir un tel cadre de coopération avec Hanoï, le diplomate a mis en avant la coopération bilatérale couvrant tous les domaines de la politique, de l'économie, des sciences, des technologies, de l'éducation, de la formation et des échanges entre les habitants..

Il a également fait référence à la "destinée historique" liant les deux peuples, un lien réaffirmé par le président Emmanuel Macron lors de sa visite officielle au Vietnam en mai 2025, témoignant du fondement historique et de l’attachement spécial entre les deux nations. Dans le global de ces relations, la communauté des affaires constitue une force essentielle de cette coopération technologique et économique.

De son côté, Dang Trân Phuong, vice-président de FPT Software en charge de l'Europe et du Moyen-Orient, a réaffirmé que la France demeure l'un des marchés les plus stratégiques pour FPT en Europe. Depuis l’ouverture de son premier bureau en 2008, le groupe a su bâtir un socle solide avec des implantations à Paris, Lyon, Toulouse et Marseille, lui permettant de collaborer étroitement avec des géants industriels tels qu’Airbus, Air France et Quadient.

Cette montée en puissance a été couronnée en 2023 par l’intégration de FPT dans le Top 100 des entreprises de services numériques (ESN) et des sociétés d'ingénierie conseil en technologies (ICT) en France. En 2025, le groupe a été la seule entreprise vietnamienne invitée par le président Macron au prestigieux "Sommet Choose France 2025", témoignant de la reconnaissance française envers la présence et la contribution des entreprises vietnamiennes sur le sol français.

Pour les années à venir, FPT France entend consolider ses projets signés avec de grands partenaires, tout en accélérant ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA) et en intensifiant le recrutement de travailleurs locaux. L'objectif affiché par la direction est de transformer la filiale en un acteur technologique prestigieux sur le marché français, soutenu par une croissance annuelle visée de 50%.

Le dirigeant de FPT a également vivement apprécié le soutien de l'ambassade du Vietnam en France, qui a facilité la connexion entre les entreprises et les partenaires locaux et a contribué au développement de FPT sur le marché français. Il a souligné la signification de cette visite de l'ambassadeur, qui témoignait de l'intérêt et du soutien des représentations vietnamiennes envers la communauté d'affaires vietnamienne à l'étranger.

