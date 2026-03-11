Des entreprises vietnamiennes font la promotion du café et des aliments en Inde

Des entreprises vietnamiennes présentent leurs produits (café et produits alimentaires transformés) à la 40 e édition du Salon international de l’alimentation et de l’hôtellerie (AAHAR) en Inde, dans le but de développer des partenariats et de saisir les opportunités offertes par l’un des marchés de consommation les plus dynamiques au monde.

Les entreprises vietnamiennes attirent l’attention lors de ce salon, qui a ouvert ses portes le 10 mars, avec une large gamme de produits, dont du café, des produits alimentaires transformés et des boissons à base de fruits. Parmi les entreprises participantes figurent Trung Nguyen Legend Group, FES Group et Nam Viet Food and Beverage JSC.

Photo : VNA/CVN

Trung Nguyen Legend, producteur de café vietnamien de premier plan fort de plus de 30 ans d’expérience dans la région caféière de Buon Ma Thuot, présente une gamme de cafés sous ses marques Trung Nguyen, G7 et Trung Nguyen Legend.

Parmi les produits phares, son concept de « café Zen » allie le plaisir de déguster un café à une philosophie de pleine conscience et d’équilibre intérieur. Le lancement de ce produit en Inde, berceau des traditions de méditation, est perçu comme un point de rencontre culturel unique, contribuant à promouvoir la culture du café vietnamien tout en véhiculant un message de bien-être et d’harmonie.

De son côté, le groupe FES attire les visiteurs avec sa marque de café instantané Café Phô, reflet du style distinctif du café vietnamien, et ambitionne de développer sa présence sur le marché indien. La société Nam Viet Food and Beverage JSC présente également des boissons naturelles à base de fruits, riches en vitamines et minéraux, suscitant l’intérêt de partenaires potentiels.

Le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, a déclaré que la présence de trois grands stands vietnamiens présentant du café et des produits alimentaires transformés témoigne du vif intérêt des entreprises vietnamiennes pour le vaste et prometteur marché indien.

Cet événement de cinq jours se tient au Centre international des expositions et des congrès Bharat Mandapam et est organisé par l’Organisation indienne de promotion du commerce (ITPO), sous l’égide du ministère indien du Commerce et de l’Industrie, en coordination avec le ministère des Industries agroalimentaires.

Cette année, le salon couvre environ 125.000 m² et réunit près de 1.800 exposants, dont quelque 155 participants internationaux venus de 17 pays. Au cours des quarante dernières années, l’AAHAR est devenu l’un des salons professionnels les plus influents d’Asie pour l’écosystème agroalimentaire et hôtelier.

VNA/CVN