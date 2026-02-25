Le chef du Parti souligne le rôle de l'économie d’État et de la culture

Une conférence nationale consacrée à l’étude, à l’appropriation et à la mise en œuvre de la Résolution N°79 sur le développement de l’économie d’État et de la Résolution N°80 du Bureau politique relative au développement de la culture vietnamienne s’est tenue le matin du 25 février à Hanoï.

Cette conférence d’une importance majeure, organisée en présentiel par le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) à la salle Diên Hông de l’Assemblée nationale, à Hanoï, combinée à des connexions en ligne vers 27.284 points de visioconférence au sein des organes centraux, des provinces et villes, des communes, quartiers et zones spéciales, ainsi que des organisations du Parti dans l’armée, la police et les entreprises, réunissant plus de 2 millions de délégués.

Intervenant à la conférence, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que ces deux résolutions constituent des décisions stratégiques majeures du Parti, élaborées sur la base d’un bilan approfondi de la pratique et du développement de la pensée théorique, alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement. Elles visent à répondre simultanément à deux exigences fondamentales : renforcer la "force endogène matérielle" et consolider la "force endogène spirituelle", afin d’édifier une économie indépendante, autonome, dynamique et efficiente, étroitement intégrée à l’économie mondiale, et de bâtir une culture vietnamienne avancée, imprégnée de l’identité nationale.

Selon le dirigeant du Parti, l’économie d’État doit véritablement occuper les "hauteurs stratégiques de commandement" de l’économie nationale, devenir un véritable "point d’appui national" dans la nouvelle ère. Elle doit apporter des contributions décisives au renforcement de l’autonomie du pays, au maintien de la stabilité et à la capacité d’intervention rapide face aux risques systémiques.

Dans cette optique, le secrétaire général a demandé que l’économie d’État maîtrise les secteurs vitaux tels que l’énergie, les infrastructures stratégiques, la finance et le crédit, la logistique clé, les données et les plateformes numériques essentielles ; joue un rôle de stabilisateur sur les marchés essentiels ; serve de levier pour accompagner le secteur privé dans une intégration plus profonde aux chaînes de valeur ; serve de pilier de pilotage de l’innovation et des technologies clés ; et impose des normes de gouvernance strictes afin d’éradiquer les "intérêts de groupe", les pratiques de "cours arrière" et les investissements inefficaces.

Sur le plan culturel, le secrétaire général a rappelé que "la culture doit éclairer la voie de la nation", constituant à la fois le socle spirituel et la force endogène du pays. Le défi majeur actuel ne réside pas seulement dans le manque de ressources, mais surtout dans le risque d’érosion des valeurs, de dérives normatives, de banalisation des comportements, de désinformation et de propagation d’éléments toxiques dans l’espace numérique.

Cinq tâches clés

Il a appelé à la mise en œuvre coordonnée de cinq tâches clés : la définition et la diffusion d’un système de valeurs nationales, culturelles et humaines adapté à la nouvelle époque ; la construction d’un environnement culturel sain, y compris dans le cyberespace ; le recentrage sur l’éducation et la formation de citoyens responsables ; le développement des industries culturelles afin de faire de la culture à la fois un socle spirituel, une ressource économique et une "puissance douce" du pays ; et le renforcement de la culture au sein du système politique, fondée sur l’exemplarité, la discipline et l’esprit de service public.

Le secrétaire général a souligné que les deux résolutions ne constituent pas deux axes parallèles, mais une structure de développement unifiée et complémentaire. Il a insisté sur le fait que l’enjeu décisif réside dans l’organisation effective de la mise en œuvre, appelant les comités du Parti, les ministères et les localités à élaborer sans délai des programmes d’action concrets, à clarifier les responsabilités individuelles, notamment celles des dirigeants, et à lutter résolument contre le formalisme, l’évitement des responsabilités et l’inefficacité administrative.

Il s’est déclaré confiant que, grâce à une forte détermination politique et à la mobilisation coordonnée de l’ensemble du système politique et de la société, ces résolutions seront rapidement traduites en actions concrètes, contribuant à bâtir un Vietnam développé, durable, indépendant, autonome et résilient dans la nouvelle phase de son essor.

