Exploiter les atouts maritimes pour faire du Vietnam un hub logistique mondial

Grâce à sa situation stratégique et à ses atouts maritimes, le Vietnam est considéré comme une destination prometteuse pour les activités logistiques régionales et bénéficie d’importantes opportunités de développement.

De nombreuses entreprises nationales et internationales reconnaissent le fort potentiel du Vietnam pour devenir hub logistique logistique de premier plan régional et mondial.

Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le Dr. Nguyên Van Hôi, directeur général de l’Institut vietnamien de stratégie et de politique pour l’industrie et le commerce (rattaché au ministère de l’Industrie et du Commerce), a partagé son analyse du potentiel, des défis et des solutions prioritaires du secteur logistique.

Comment évaluez-vous le potentiel et les atouts du développement du secteur logistique vietnamien ?

Il est essentiel de reconnaître le fort potentiel et les atouts que recèle l’économie maritime du Vietnam. Avec un littoral de plus de 3.260 kilomètres et un réseau de ports en eau profonde capables d’accueillir des navires de grande taille répondant aux normes internationales, le Vietnam bénéficie de conditions favorables au développement de la logistique. De plus, le pays compte plus de 4.000 îles, côtières et au large, dont beaucoup présentent un potentiel important pour la création de ports en eau profonde dédiés aux activités logistiques.

Outre ses atouts maritimes, le commerce extérieur et les marchés intérieurs du Vietnam continuent de croître rapidement. Le chiffre d’affaires des exportations a atteint environ 800 milliards de dollars américains en 2024 et devrait dépasser les 900 milliards de dollars d’ici fin 2025, avec la possibilité d’atteindre 1.000 milliards de dollars après 2026. Parallèlement, le marché intérieur demeure dynamique, avec des ventes au détail totales estimées à 6,3 billiards de dôngs en 2024 et à environ 7 billiards de dôngs en 2025.

Fort de ces atouts, conjugués à une situation géographique favorable et à la stratégie de développement économique maritime existante, le Vietnam est bien placé pour développer fortement son secteur logistique, notamment au cours des cinq à dix prochaines années.

Quels défis et obstacles faut-il relever pour favoriser le développement de ce secteur ?

L’un des défis les plus fréquemment cités par les entreprises est le coût élevé de la logistique. Comparé à d’autres indicateurs de coûts, le Vietnam figure parmi les pays affichant les coûts logistiques les plus élevés au monde. Cependant, à mon avis, le problème le plus critique réside dans les mécanismes et les politiques, qui demeurent inadéquats et n’ont pas encore été pleinement développés, complétés ou perfectionnés. Et ce, malgré les progrès significatifs réalisés ces dernières années en matière d’infrastructures routières et autoroutières.

Deuxièmement, l’infrastructure logistique, y compris les centres de services directs ainsi que l’infrastructure de traçabilité et les infrastructures technologiques, reste faible et n’a pas bénéficié d’investissements suffisants pour un développement global.

Troisièmement, les ressources humaines, tant au niveau de la gestion publique qu’au sein des entreprises de logistique, demeurent limitées en quantité et en qualité.

Un autre défi majeur concerne l’application des technologies et la transformation numérique. Les exigences en matière de traçabilité, de gestion des marchandises et d’exploitation des systèmes dépendent de plus en plus des technologies de pointe et des solutions numériques. Or, ces domaines constituent actuellement un frein pour le Vietnam.

Quelles solutions le Vietnam devrait-il privilégier pour exploiter pleinement son potentiel et devenir une plateforme logistique régionale ?

De nombreuses entreprises nationales et internationales reconnaissent aujourd’hui que le Vietnam a de fortes perspectives de devenir l’un des centres logistiques régionaux et mondiaux. Toutefois, pour atteindre ce statut, plusieurs solutions clés sont nécessaires.

Avant tout, les mécanismes et les politiques doivent continuer d’être améliorés. Le Vietnam devrait envisager de modifier la Loi sur le commerce de 2000, devenue obsolète et ne reflétant plus les pratiques logistiques actuelles. À l’heure actuelle, la réglementation juridique encadrant la logistique demeure incomplète et insuffisante.

À mon avis, l’Assemblée nationale pourrait adopter une résolution spécifique visant à développer le secteur de la logistique, à titre de mesure nécessaire et urgente, au moins jusqu’en 2026 ou pour toute la durée de la prochaine législature.

Par ailleurs, les dispositions des autres lois spécialisées devraient être harmonisées afin d’orienter le développement global du secteur logistique conformément aux stratégies nationales. Dans le même temps, il est essentiel d’accorder une plus grande importance à l’amélioration de la qualité des ressources humaines. Alors que de nombreux établissements d’enseignement et organismes d’État s’attachent déjà à former le personnel à la gestion publique et aux opérations commerciales en matière de logistique, ces efforts doivent être renforcés.

Par ailleurs, la Loi sur l’aménagement du territoire devrait être modifiée afin d’identifier clairement les centres de services logistiques liés aux ports maritimes, aux pôles industriels, aux régions économiques et aux principaux axes de transport. De tels ajustements permettraient une utilisation plus efficace des infrastructures logistiques et favoriseraient le développement durable du secteur.

VNA/CVN