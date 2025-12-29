Vers une logistique vietnamienne plus performante et intégrée

Ces dernières années, le secteur des services logistiques du Vietnam a connu une croissance soutenue, affirmant progressivement sa position sur les plans régional et international. Toutefois, son développement demeure en deçà du potentiel et des avantages comparatifs du pays, appelant à des réformes structurelles à court et à long terme pour accompagner l'entrée dans une nouvelle ère de croissance.

Situé au cœur de l'une des régions économiques les plus dynamiques du monde, le Vietnam dispose d'atouts majeurs pour le développement de la logistique : une économie très ouverte, classée troisième de l'ASEAN et 32e mondiale, figurant parmi les 20 premières pour le commerce international et les 15 premières destinations mondiales pour les investissements directs étrangers. Conscient de ces enjeux, le Parti et l'État ont multiplié les mécanismes et politiques visant à réduire les coûts logistiques et à renforcer la compétitivité du secteur.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la logistique vietnamienne affiche une croissance annuelle moyenne de 14 à 16%, avec un marché estimé entre 45 et 50 milliards de dollars, soit environ 10% du PIB. En 2025, le Vietnam est classé par des organisations internationales parmi les dix principaux marchés logistiques émergents, au 4e rang régional pour l'indice des opportunités logistiques, au 5e rang au sein de l'ASEAN et parmi les 40 premiers au monde pour l'indice de performance logistique.

Néanmoins, plusieurs "goulots d'étranglement" persistent : coûts encore élevés, infrastructures insuffisamment connectées, pénurie de main-d'œuvre qualifiée, transition numérique et verte à un stade initial.

Afin d'y remédier, le gouvernement a adopté la Stratégie de développement des services logistiques pour la période 2025-2035, avec une vision à l'horizon 2050, visant une croissance durable, efficace, à forte valeur ajoutée et mieux intégrée aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Lors du Forum logistique du Vietnam 2025, les experts internationaux, dont le président de la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA), Thomas Sim, ont souligné l'urgence pour le Vietnam d'accélérer la numérisation, la logistique verte, la connectivité multimodale et le développement des ressources humaines.

De son côté, le président de l'Association des entreprises de logistique du Vietnam (VLA), Dào Trong Khoa plaide pour le renforcement de la coordination nationale et la création d'un bureau national de la logistique.

