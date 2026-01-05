Économie

Hô Chi Minh-Ville expérimente la livraison par drones

Hô Chi Minh-Ville a lancé pour la première fois un projet pilote de livraison par drones (UAV), ouvrant la voie à des applications dans la logistique urbaine et nourrissant l’espoir de vols longue distance, notamment sur l’axe Cân Gio - Vung Tàu.

Dans la matinée du 5 janvier, le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le Conseil de gestion du Parc de haute technologie de la ville et les entreprises technologiques Saolatek, Real-Time Robotics Vietnam et Di Động Việt, a officiellement lancé une phase d’essai de drones dédiés à la livraison de marchandises.

Cette activité s’inscrit dans le cadre d’un programme d’expérimentation contrôlée de nouvelles solutions technologiques, mis en œuvre conformément à une résolution du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, visant à créer un environnement de tests en conditions réelles pour des technologies à fort potentiel d’application.

Lors de la phase d’essai, un drone développé par Saolatek a assuré automatiquement une livraison sur une distance de 200 mètres au sein de la zone expérimentale.

Au cours de cette session, deux scénarios de livraison par drone ont été réalisés successivement afin de vérifier les capacités de fonctionnement autonome et de supervision à distance.

Dans le premier scénario, le drone conçu par Saolatek transportait un colis contenant un iPhone 17 et a parcouru environ 200 mètres dans la zone d’essai. Le décollage, le vol et l’atterrissage ont été entièrement automatisés, selon un itinéraire préprogrammé. Selon Trân Anh Tuân, fondateur et Pdg de Saolatek, l’ensemble des coordonnées et paramètres de vol étaient affichés en ligne en temps réel, tandis que les images transmises par la caméra 5G embarquée sur le drone étaient relayées vers le centre de supervision. Le drone s’est posé avec précision au point de livraison, a accompli sa mission, puis est retourné à l’aire d’atterrissage proche du point de départ.

Le second vol d’essai, réalisé par Real-Time Robotics Vietnam, reposait sur un scénario plus complexe. Le drone a suivi un itinéraire de plus de 400 mètres en transportant trois colis : des composants de téléphones, une trousse de premiers secours et trois gobelets de café. Au cours d’un même vol, l’appareil a successivement approché et livré les colis à plusieurs points, selon un ordre prédéfini, avant de revenir en toute sécurité à son point de décollage.

Selon les organisateurs, ces deux scénarios visaient à évaluer le niveau d’automatisation, la précision de la navigation, les capacités de supervision en temps réel ainsi que la stabilité du drone lors du transport de différents types de marchandises.

Le programme est mis en œuvre sur la base d’une autorisation de vol délivrée par le ministère de la Défense), valable jusqu’en 2026, et conforme aux réglementations relatives à la gestion des activités aériennes, à la sécurité aéronautique et à la sûreté nationale.

Pham Huỳnh Quang Hiếu, vice-directeur du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, estime qu’il s’agit d’un préalable important pour déployer les essais de manière méthodique, contrôlée et conforme à la réglementation. À travers ce programme d’expérimentation de la livraison par drones, les unités concernées pourront évaluer les possibilités d’application des UAV dans les services postaux, la logistique urbaine et la distribution de marchandises sur de courtes distances.

Parallèlement, le programme permettra d’analyser le niveau de sécurité, la stabilité et l’efficacité opérationnelle ; la capacité de coordination entre les autorités publiques et les entreprises dans l’organisation des opérations réelles ; ainsi que de formuler des propositions de politiques publiques et de normes techniques en vue d’un déploiement élargi à l’avenir.

Selon les responsables du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, le succès de ce programme constituera une base importante pour élargir les applications à l’avenir. La ville ambitionne notamment de réaliser des vols sur de plus longues distances, de Cân Gio à Vung Tàu, afin de réduire les délais de livraison en milieu urbain dès le premier trimestre 2026.

Hô Chi Minh-Ville s’oriente vers la promotion de l’utilisation des drones dans les services de livraison urbaine, un secteur jugé très prometteur, contribuant au développement d’une logistique et de services postaux intelligents au service du commerce électronique, des villes intelligentes et des services de haute technologie. À long terme, ce programme d’expérimentation vise à permettre aux entreprises nationales de maîtriser la technologie, de renforcer leurs capacités d’innovation et de mettre progressivement en place des modèles de logistique intelligente associés au développement urbain.

Auparavant, le Conseil de gestion du Parc de haute technologie et le Service des sciences et des technologies avaient procédé à l’examen et à l’évaluation des capacités technologiques des entreprises participantes, tout en préparant l’ensemble des conditions nécessaires en matière d’infrastructures techniques, d’espaces de déploiement et de scénarios organisationnels pour les essais.

Nguyên Kỳ Phùng, directeur du Conseil de gestion du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que l’introduction des drones dans la logistique urbaine constitue un défi majeur, tant sur le plan technologique que sur celui de la sécurité de l’espace aérien. Les phases d’expérimentation sont indispensables pour recueillir des données réelles, affiner les politiques publiques et servir de base à la mise en œuvre des étapes suivantes.

Le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville a indiqué qu’il continuerait à accompagner les entreprises technologiques en proposant l’amélioration et l’application de mécanismes de type «sandbox», afin de créer des espaces de vol expérimentaux, de faciliter la mise en relation des produits avec les services municipaux et de soutenir l’accès aux sources de financement.

Texte et photos : Quang Châu/CVN