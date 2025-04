Donation de livres vietnamiens à la bibliothèque du Secrétariat central à New Delhi

Le matin du 24 avril, à l'occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, a visité le "Góc Việt Nam" (Coin du Vietnam) de la Bibliothèque du Secrétariat central à New Delhi et a présenté une collection significative de livres sur le pays et le peuple vietnamiens.

L'amitié entre les deux peuples remonte à longtemps, marquée par des échanges religieux et culturels. En particulier, les deux nations ont partagé un destin similaire : elles ont été envahies et dominées par des colonialistes pendant des siècles. Ce passé commun de lutte et de résilience a rapproché les peuples des deux pays et continue de façonner des valeurs partagées et une compréhension mutuelle, selon le diplomate.

L'ambassadeur a souligné que le "Coin du Vietnam" dans cette prestigieuse bibliothèque servirait de pont culturel entre le peuple vietnamien et les lecteurs, chercheurs et décideurs politiques indiens. Parmi les ouvrages offerts, il a mis en avant le livre emblématique "Mille ans de culture nationale vietnamienne", fruit d'une collaboration entre la Maison d'édition politique nationale Su Thât et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

À travers ce don significatif, l’ambassadeur a exprimé l'espoir que les amis indiens approfondiraient leur connaissance de l’héritage millénaire et de l’identité unique du Vietnam.

Le Dr Y. Avanindranath Rao, membre de la direction de la bibliothèque a vivement salué le don de livres vietnamiens à la bibliothèque. Il a remercié les deux gouvernements pour leur soutien à cet échange et exprimé sa gratitude pour la création du "Coin du Vietnam", qui offre aux lecteurs indiens une meilleure compréhension de la culture, de l'histoire et des liens traditionnels entre les deux nations.

La bibliothèque du Secrétariat central, l'une des plus anciennes bibliothèques gouvernementales indiennes et la deuxième plus grande du réseau des bibliothèques centrales, a inauguré le "Coin du Vietnam" le 29 décembre 2017. Le Vietnam est le seul pays à posséder une salle privée au sein de cette bibliothèque. Le "Coin du Vietnam" met à la disposition des lecteurs plus de 500 livres et documents portant sur l’histoire, la culture, la géographie du Vietnam, sur le Président Hô Chi Minh et sur les relations solides unissant Vietnam - Inde.

