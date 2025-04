Une exposition thématique célèbre le 50e anniversaire de la Réunification nationale

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Van Doan, directeur du Musée national d'histoire du Vietnam, l'exposition vise à raviver la soif de paix et le lien indéfectible qui unit le Nord et le Sud du pays. Il espère que cette présentation permettra au public, et en particulier aux jeunes générations, d'approfondir leur compréhension de l'histoire nationale, de cultiver la fierté, l'esprit d'autonomie et le sens des responsabilités dans la défense de l'indépendance et de la souveraineté nationales, contribuant ainsi au développement durable du Vietnam dans cette nouvelle ère.

L'exposition, structurée en trois sections, présente près de 150 documents et objets historiques d'une valeur inestimable.

La première partie, intitulée "Khát vọng thống nhất" (L’aspiration à la réunification), offre un aperçu des documents, images et objets liés à la mise en œuvre des Accords de Genève, à l'édification du socialisme au Nord et à la lutte menée par les populations des deux régions pour la paix et la réunification du pays.

La deuxième section, "Nước Việt Nam là một - Dân tộc Việt Nam là một" (Le Vietnam est une nation unie - Le peuple vietnamien est uni), met en lumière des documents qui témoignent du leadership visionnaire du Parti et du Président Hô Chi Minh dans la lutte contre l'impérialisme, ainsi que du rôle essentiel du Nord en tant qu'arrière-garde soutenant la résistance du Sud et de la solidarité internationale.

La troisième et dernière partie, "Non sông liền một dải" (Une patrie réunifiée), recrée l’atmosphère vibrante de l’Offensive générale et du soulèvement du printemps 1975, l'euphorie de la victoire et la joie de la réunification du pays.

L'exposition est ouverte au public jusqu'à la fin du mois d'août 2025.

VNA/CVN