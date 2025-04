Un événement spécial dans le ciel de Hô Chi Minh-Ville à la fin du mois d’avril

Photo : CTV/CVN

Nguyên Tân Kiêt, chef du bureau des arts du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, a partagé des informations sur une série d'activités célébrant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

Parmi celles-ci, il a particulièrement mis en avant une série d’événements thématiques intitulée "Couleurs de la ville de l’Oncle Hô", organisée en collaboration avec plusieurs unités partenaires.

L’un des moments forts de cette série thématique sera le spectacle de drones, avec entre 2.000 et 10.000 appareils aériens sans pilote.

À 21h15, les soirs des 26 et 29 avril, dans le ciel au-dessus du fleuve Saïgon (à hauteur de la rue Nguyên Huê), environ 2.000 drones devraient s’élever pour former des images symboliques représentant le développement de la ville et commémorant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays. Ce spectacle sera immédiatement suivi d’un feu d’artifice artistique.

Point d’orgue de ces festivités : à 20h45 le 30 avril, dans cette même zone, un spectacle aérien mettra en scène environ 10.500 drones, qui dessineront dans le ciel des images symboliques illustrant le processus de développement de la ville et les souvenirs liés à cet événement historique. Ce spectacle sera suivi d’un feu d’artifice artistique tiré simultanément depuis 30 emplacements à travers la ville, dont deux à haute altitude et 28 à basse altitude.

Parade équestre et performances artistiques

D’autres activités attrayantes viendront rythmer cette période. Un spectacle lumineux - "Lighting Show" - combinera dispositifs laser, effets de lumière et scénographie, devant le siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Un défilé équestre spécial, organisé par le ministère de la Police, est prévu le 30 avril de 19h00 à 19h25 sur l’avenue Nguyên Huê, suivant un itinéraire de la rue Tôn Duc Thang jusqu’à la fontaine en forme de lotus (à l’intersection Nguyên Huê - Lê Loi), avant de revenir vers Tôn Đuc Thang.

Dans la soirée du 30 avril, toutes les scènes situées le long de la rue piétonne Nguyên Huê présenteront simultanément une performance artistique communautaire intitulée "Danse du foulard à carreaux".

Ce spectacle interactif, avec la participation du public, créera un effet de diffusion à grande échelle le long de toute la rue Nguyên Huê, devant le siège du Comité populaire municipal et autour de la fontaine en forme de lotus. L'événement vise à mettre en valeur l’image du foulard à carreaux - un objet intimement lié à la culture du Sud, aux mouvements de résistance, et profondément enraciné dans l’identité du peuple du Sud.

Durant les derniers jours d’avril, la rue piétonne Nguyên Huê accueillera de nombreuses animations culturelles et artistiques continues telles que : "Couleurs de la ville", "Rythme de la jeunesse", "Voyage vers l’avenir", avec la participation de troupes d’arts traditionnels, contemporains, internationales, ainsi que de jeunes artistes talentueux de la ville.

Parmi les moments marquants : exposition immersive "De la victoire de Bach Dang au grand triomphe du 30 avril 1975", organisée sur la rue Nguyên Huê ; spectacle "Propriété intellectuelle et musique - Ressentir le rythme de la créativité", à l’intersection Nguyên Huê - Ngô Duc Kê ; et exposition cinématographique "L’écho du grand printemps victorieux de 1975", présentant 300 photos d’archives précieuses, accompagnée de projections en plein air les 27 et 28 avril sur la scène Nguyên Huê - Ngô Duc Kê.

Enfin, un spectacle artistique exceptionnel intitulé "Fête de la réunification nationale" aura lieu dans la matinée du 30 avril au Palais de la Réunification, et sera retransmis en direct à l’échelle nationale.

Minh Thu/CVN