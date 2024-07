De nombreuses promotions à l'occasion de l'anniversaire de la société Fahasa

Après 48 ans d’établissement et de développement, la Société d'édition de livres FAHASA dispose d'un vaste réseau de distribution dans 47 provinces et villes du pays, avec un réseau de 120 librairies professionnelles, belles et modernes. Le site de commerce électronique www.fahasa.com fait actuellement partie du top 3 des sites de commerce électronique de livres au Vietnam.

>> Promotions attrayantes dans la librairie Nguyên Huê et chez FAHASA

>> Ouverture de la librairie Fahasa de l'Est de Saigon

>> Activités d’été de la librairie Fahasa

Avec la volonté de porter les livres, la culture et le savoir à tous, jusque dans chaque foyer, FAHASA a progressivement créé sa marque et son image, suscitant de plus en plus la confiance et l'amour de nombreuses générations de lecteurs amateurs de livres dans tout le pays.

Le mois d’août (qui sonne l'anniversaire de FAHASA) est également le mois de pointe pour Fahasa, avec la nouvelle année scolaire, et le groupe, en collaboration avec ses partenaires, fournisseurs et éditeurs nationaux et étrangers, organise un programme de célébration d'anniversaire sur le thème « Fahasa reconnaissant envers ses clients ». Fahasa a préparé une grande quantité de produits pour servir la rentrée scolaire des étudiants, tels que des manuels scolaires pour toutes les classes répondant aux besoins des élèves de toutes les écoles et de toutes les régions, ouvrages de référence, outils de l'élève, accessoires de l'élève et sacs à dos, entre autres.

Du 1er au 31 août, Fahasa propose des réductions de 10% à 50% sur de nombreux titres de livres, articles de papeterie, jouets, fournitures scolaires et fait profiter ses clients de nombreux cadeaux exclusifs de marques, pour une valeur totale de cadeaux Fahasa de plus de six milliards de dôngs. Pour l’occasion, les clients en ligne pourront quant à eux profiter de six niveaux d'offres spéciales lors de leurs achats sur www.fahasa.com telles que des remises promotionnelles, des livraisons gratuites, ou encore l’accumulation de Fpoints échangeable en cadeaux...

Les étudiants et clients dans les librairies de Fahasa pourront également participer à de nombreuses activités ludiques telles que : peinture, coloriage, concours de jeux de cartes, concours d'assemblage de maquettes de robots ; Atelier de mise en forme de bulles, atelier de lecture pour enfants, atelier d'expérience interactive… Dans un contexte de récession économique et de difficultés nombreuses, Fahasa se coordonne avec ses partenaires pour célébrer son anniversaire par l’expression de sa gratitude envers les clients et en leur permettant d’acheter des articles essentiels de qualité exceptionnelle à des prix raisonnables.

Texte et photo : Minh Thu/CVN