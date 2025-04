Vietnam Street Dance 2025 accueille les espoirs de la danse

Vietnam Street Dance 2025, l’une des plus grandes compétitions d’art de rue du pays, débute vendredi 25 avril et attire environ 500 danseurs venus de tout le pays.

Organisé par l’Association vietnamienne des sports récréatifs et électroniques (VIRESA) en partenariat avec la compagnie HNBMG Vietnam et la communauté #HanoiAllinOne, l’événement se déroulera jusqu’au 27 avril au village de saké de Vinhomes Ocean Park 2, district de Van Giang, province de Hung Yên au Nord.

Les concurrents s’affronteront dans 14 catégories, réparties entre professionnels, étudiants et juniors, en solo et en groupe, dans des styles tels que le hip-hop, le breakdance, le popping et le tout-style.

Pham Khanh Linh, membre du comité exécutif de la VIRESA et directeur adjoint du comité d’organisation, a déclaré que la compétition offre l’occasion de découvrir et de promouvoir les talents émergents, notamment en vue des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026.

Elle offre également aux danseurs vietnamiens une occasion unique de rencontrer des artistes et chorégraphes de renom de la communauté internationale de la street dance.

Les meilleurs joueurs des catégories Breaking Open, Hiphop Open et Popping Open 1vs1 auront la chance de participer au Fire Foot International en Thaïlande en mai prochain, et ceux qui remporteront le Breaking 4vs4 représenteront le Vietnam à la Respect Culture Series à Taïwan (Chine) en août.

