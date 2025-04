Les jeux et spectacles folkloriques comme outil de valorisation touristique

En plus de conserver la mémoire des villages, les jeux et spectacles folkloriques sont des activités culturelles communautaires qui contribuent au renforcement de l'identité de chaque région du Vietnam.

Dans un contexte où la demande des touristes pour découvrir la culture locale est de plus en plus forte, l'exploitation de ce patrimoine folklorique est considérée comme une voie pour diversifier les produits et créer des attraits pour les destinations.

Une ressource culturelle riche en potentiel

Créés et transmis de génération en génération par le peuple, les jeux et spectacles folkloriques constituent une partie importante du trésor du patrimoine culturel immatériel des communautés ethniques vietnamiennes. Ce patrimoine folklorique est un lien qui unit les communautés, contribuant à mettre en lumière les empreintes culturelles de chaque région. Avec la participation de 54 ethnies sœurs, le Vietnam possède un fonds riche et unique de jeux et de spectacles folkloriques tels que des combats de coqs, du tir à la corde assis, et des marionnettes sur l'eau dans le nord, les pots cassés les yeux bandés, et le bài chòi (un art traditionnel du Centre alliant chant et jeu) dans le centre, le tipcat, le colin-maillard, et le hát bội (opéra classique) dans le sud.

Selon les statistiques de l'Institut de recherche sur le développement du tourisme, la seule région du Delta du Mékong compte environ 60 jeux et spectacles folkloriques répandus. Les experts estiment que, si elles sont abordées correctement, ces "spécialités" culturelles deviendront une ressource pour construire et former des produits touristiques uniques et distinctifs, contribuant à améliorer la valeur de l'expérience des touristes, à affirmer l'attrait de la destination et à préserver et diffuser la beauté de la culture traditionnelle nationale.

Ces derniers temps, un certain nombre de jeux et de spectacles folkloriques typiques des localités ont été mis en exploitation pour servir le tourisme. Par exemple, à Hôi An, les pots cassés les yeux bandés et le bài chòi sont devenus des attractions qui attirent de nombreux touristes. À Hanoï, les marionnettes sur l'eau sont considérées comme une expérience incontournable dans l'itinéraire des touristes étrangers, la rue piétonne autour du lac Hoàn Kiêm a recréé des espaces où les habitants et les touristes peuvent participer à des jeux tels que le tir à la corde, l'ô ăn quan (jeu des cases), le saut à la corde... Ou à Dông Nai, des jeux tels que le tir à la corde, la marche sur échasses... sont habilement combinés aux activités touristiques de plein air des entreprises et des écoles...

Cependant, le potentiel de développement touristique des jeux et spectacles folkloriques vietnamiens en général n'a pas encore été exploité à sa juste valeur. La maîtrise Nguyên Thuy Vân, de l'Institut de recherche sur le développement du tourisme, a déclaré : "Actuellement, les jeux et spectacles folkloriques dans les provinces et les villes ne sont pas recensés de manière précise et complète ; il existe un grand +vide+ dans le travail de promotion et de présentation de ce patrimoine folklorique".

Lors des foires, expositions et grands programmes de promotion du tourisme, les informations sur les jeux et spectacles folkloriques sont rarement mentionnées par les localités ; le contenu décrivant les produits touristiques culturels exploités par les agences de voyages se concentre également uniquement sur la présentation des festivals, des sites historiques et des paysages... De plus, bien que très variés, de nombreux jeux se chevauchent entre les localités, et beaucoup n'ont lieu que lors des festivals traditionnels ou de certaines occasions spéciales, ce qui rend difficile leur inclusion dans les circuits touristiques réguliers.

Professionnalisation de l'exploitation

En réalité, tous les jeux et spectacles ne peuvent pas être mis en exploitation touristique. Selon Nguyên Thuy Vân, les localités et les destinations doivent d'abord établir des statistiques complètes sur le système de jeux et de spectacles folkloriques sur leur territoire, puis choisir les types pouvant être mis en valeur pour le tourisme, en fonction de critères tels que les valeurs culturelles, historiques, humaines, esthétiques et de divertissement, disposer d'infrastructures d'organisation favorables, bénéficier du soutien et du consensus des autorités, des organismes de gestion, des entreprises, de la communauté locale et assurer la sécurité et la durabilité.

Sur cette base, il est nécessaire de renforcer la liaison et la coopération avec les agences de voyages et les voyagistes pour élaborer des programmes appropriés, qui peuvent être des circuits thématiques axés sur l'expérience des jeux et des spectacles folkloriques, ou intégrés dans des circuits touristiques culturels ou ruraux, d'encourager les habitants à participer aux activités touristiques et de promouvoir la coopération entre les localités de la région afin de développer des circuits touristiques uniques.

La docteure Lê Thi Minh Ly, vice-présidente de l'Association du patrimoine culturel du Vietnam, estime qu'il est nécessaire d'identifier et d'inventorier les jeux et les spectacles folkloriques de chaque localité afin d'éliminer les éléments étrangers, de trouver les jeux typiques et représentatifs de la destination, et d'éviter les chevauchements dans l'exploitation touristique. Pour ce faire, il est nécessaire d'impliquer les autorités et la communauté locale.

De plus, il ne suffit pas d'emmener les touristes dans les espaces où se déroulent des jeux et des spectacles folkloriques pour qu'ils les découvrent, il faut aussi organiser des programmes professionnels, trouver des moyens de présenter et d'expliquer les valeurs et les significations aux touristes, et surtout, aider les touristes à interagir et à vivre l'expérience.

Lorsque des touristes venant de nombreuses régions sont connectés au sein d'une même expression culturelle, ils se sentent plus proches et plus attachés à la terre où ils mettent les pas.

Lorsque des touristes venant de nombreux coins sont connectés au sein d'une même expression culturelle, ils se sentent plus proches et plus attachés à la terre qu'ils foulent. Phùng Quang Thang, vice-président permanent de l'Association vietnamienne des agences de voyages, estime également qu'il est nécessaire de promouvoir le facteur créatif, afin de transmettre les messages culturels et de transformer la valeur des jeux et des spectacles folkloriques en produits et services touristiques.

Selon une étude de l'Institut de recherche sur le développement du tourisme, en République de Corée, certains jeux folkloriques, tels que la balançoire et la lutte traditionnelle, ont été exploités avec succès, en partie grâce au fait que son gouvernement a mis en œuvre de nombreuses politiques de soutien appropriées, telles que la désignation de jeux folkloriques et de lieux d'organisation pour faciliter l'expérience des touristes, le financement et le soutien aux communautés locales pour organiser des festivals et des expositions axés sur ces jeux.

De même, en Indonésie, pour que les jeux et les spectacles folkloriques, tels que le Sepak takraw et le théâtre d'ombres soient devenus des attraits culturels uniques attirant les touristes, les organisations culturelles, les conseils du tourisme et les communautés locales de ce pays se sont coordonnés pour les promouvoir à travers des festivals, des expositions, des conférences et des espaces de spectacle. Le gouvernement indonésien a également financé l'organisation de spectacles dans le but de préserver les valeurs culturelles. Ce sont des expériences que le Vietnam peut étudier pour transformer le potentiel des jeux et des spectacles folkloriques en ressources touristiques.

