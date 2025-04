Présentation de l’art vietnamien à la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva

Photo : VNA/CVN

Ngô Phuong Ly a présenté à Leyla Aliyeva de nombreuses œuvres d'art, reflétant l'identité culturelle et la profondeur historique du peuple vietnamien, dont les neuf trésors nationaux typiques du Vietnam (statue du Bodhisattva Guanyin datant du XVIe siècle), œuvre Deux jeunes filles et un enfant du célèbre peintre Tô Ngoc Vân, oeuvre Em Thuy du célèbre peintre Trân Van Cân...).

Affirmant que la culture est une base solide pour les relations d’amitié entre les pays, Ngô Phuong Ly a déclaré que le choix du Musée des beaux-arts du Vietnam pour le présenter à Leyla Aliyeva montrait le respect et la préservation du patrimoine culturel du Vietnam et le désir de partager les valeurs culturelles et artistiques vietnamiennes avec des amis internationaux, y compris l'Azerbaïdjan.

Appréciant les contributions de la Fondation Heydar Aliyev aux relations entre les deux pays, Ngô Phuong Ly a souligné que le Vietnam souhaitait promouvoir la coopération avec l’Azerbaïdjan à travers des projets de coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, du tourisme, de l’environnement ainsi que des activités caritatives en faveur des femmes et des enfants.

Leyla Aliyeva, pour sa part, a exprimé sa profonde impression sur la beauté de l'art vietnamien. Elle a déclaré que l'Azerbaïdjan était un pays doté d'une culture riche en peinture, architecture, cuisine et musique et souhaité que les Vietnamiens auraient l'opportunité d'explorer la culture unique de l'Azerbaïdjan.

Elle a affirmé que sa fondation se concentrait toujours sur la promotion des projets de conservation du patrimoine, considérant cela comme un pont important pour favoriser l'amitié entre les deux pays ; sur la promotion de la coopération entre les organisations sociales et les fonds humanitaires des deux pays, contribuant à renforcer l'amitié et à élargir la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan.

VNA/CVN