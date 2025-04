La Rue des livres de Hai Phong 2025 présente plus de 10.000 livres

L'événement, qui se tiendra pendant un mois dans le jardin de fleurs Kim Dông, propose 16 stands présentant et vendant environ 10.000 livres de divers genres, fournis par 15 grandes maisons d'édition et librairies du pays.

Photo : VNA/CVN

Selon Trân Thi Hoàng Mai, directrice du Département de la culture, des sports et du tourisme de Hai Phong, cet événement constitue un moment culturel important pour promouvoir les habitudes de lecture et offre aux éditeurs, distributeurs et lecteurs une plateforme pour se connecter, partager leurs expériences et explorer les tendances de l'édition.

Les visiteurs ont la possibilité d'accéder à plus de 100.000 notices bibliographiques en ligne sur le site web de la bibliothèque de Hai Phong.

L'événement comprend des expositions culturelles, des activités pour enfants et des expériences scientifiques créatives, telles que la peinture populaire Dông Hô, le coloriage de statues et des expositions d'art sur le thème du livre.

L'événement se déroule jusqu'au 20 mai.

VNA/CVN