Le palais Thai Hoa obtient le premier label de patrimoine écologique du Vietnam

Photo : TTH/CVN

C’est la première fois qu’un site vietnamien classé au patrimoine mondial de l’UNESCO répond aux normes de construction écologique.

Considéré comme un symbole du pouvoir impérial sous la dynastie des Nguyên (1802-1945), le palais Thai Hoa présente une architecture distinctive et constitue un édifice central au sein du complexe de la citadelle impériale de Huê.

Le palais Thai Hoa est l’endroit où étaient organisées les grandes cérémonies telles que l’avènement du roi, le choix du prince héritier, l’accueil des ambassadeurs, l’anniversaire du roi, et également, deux fois par mois, les grandes audiences.

La certification LOTUS reconnaît non seulement l’importance architecturale et historique du site, mais souligne également les efforts de Huê pour restaurer le palais Thai Hoa de manière durable et respectueuse de l’environnement.

D’une durée de trois ans, de novembre 2021 à novembre 2024, le projet de restauration a été mené selon des protocoles stricts, combinant matériaux traditionnels et techniques de conservation avancées afin de maximiser l’efficacité énergétique, de réduire les émissions et de préserver pleinement le caractère original du site.

Douglas Lee Snyders, directeur exécutif de VGBC, a salué l’engagement de Huê à intégrer les principes de développement durable à la conservation du patrimoine.

Il a souligné que LOTUS n’est pas un simple certificat, mais une preuve que le patrimoine, s’il est correctement préservé, est non seulement le passé, mais aussi l’avenir.

Doté d’un budget de près de 128 milliards de dôngs, ce projet de restauration complet comprend la préservation et la réhabilitation de la charpente en bois, du toit, des murs et du plancher, ainsi que des éléments décoratifs intérieurs et extérieurs.

Après sa restauration, le palais Thai Hoa a suscité un vif intérêt auprès du public et des touristes. Parallèlement aux efforts de promotion du site, le Centre de conservation des monuments de Huê a également appelé les visiteurs à s’associer à la protection et à la préservation de ce trésor culturel.

Situé sur l’axe qui traverse le centre de la Citadelle et la porte du Midi, le palais de l’harmonie suprême, aussi appelé palais du Trône, est le lieu où l’on organisait les grandes cérémonies.

Construit en 1805 sous l’époque de Gia Long, ce fut ici qu’en 1806 celui-ci organisa officiellement son avènement.

Le palais avait, à cette époque les mêmes dimensions qu’aujourd’hui, mais il était situé un peu en arrière, sur le terrain où il y a maintenant la grande porte dorée (Dai Cung Môn).

En 1833, le roi Minh Mang déplaça ce palais à l’endroit actuel, sur un terrain surélevé de 2,32 m. Le bâtiment est long de 44 m, profond de 30,50 m et haut de 11,80 m. La partie centrale comprend 5 pièces et 2 appentis ; l’autre partie comprend 7 pièces et 2 appentis. L’ensemble forme un grand palais aux colonnes rouges vernissées, décorées de dragons dorés.

VNA/CVN