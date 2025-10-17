Conférence sur le renforcement des liens économiques avec le Cambodge

Le 17 octobre, dans le quartier de Vinh Tê, province d’An Giang, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, en coopération avec le ministère cambodgien du Commerce, a organisé une conférence sur le thème : "Renforce les liens dans la production, le commerce de services et les investissements avec les partenaires cambodgiens".

La conférence a constitué un forum important permettant aux ministères, aux secteurs et aux entreprises des deux pays d’échanger, de définir un nouveau chapitre dans la coopération économique et de promouvoir le commerce transfrontalier, afin de contribuer à porter le commerce bilatéral à plus de 20 milliards de dollars dans un avenir proche.

Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, ces dernières années, les relations d’amitié et de coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge ont continué de se consolider dans tous les domaines.

En 2024, le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Cambodge a atteint environ 10,2 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 3% par rapport à 2023.

Dans ce total, les exportations du Vietnam vers le Cambodge se sont élevées à 5,9 milliards de dollars. Au cours des huit premiers mois de 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont déjà frôlé les 8 milliards de dollars.

