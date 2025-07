Sortir (du 12 au 19 juillet)

CINÉMA

La petite bande

Le 12 juillet à 19h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, quartier de Sai Gon, Hô Chi Minh-Ville

Billet en vente à l’entrée et en ligne

Réalisateur : Pierre Salvadori

Acteurs : Colombe Schmidt, Paul Belhoste,…

Genre : Fiction, Comédie, Aventure

Durée : 01h46’

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les votes à égalité paralysent constamment l’action.

Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur mission, les cinq complices vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et incertaine qui va totalement les dépasser.

Médecin de nuit (+16 ans)

Le 19 juillet à 19h00

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, quartier de Bô Dê, Hanoï

Billet en vente à l’entrée et en ligne

Réalisateur : Elie Wajeman

Acteurs : Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï,…

Genre : Drame, Thriller

Durée : 01h22’

Mikael est médecin de nuit. Entre deux visites de patients dans des bidonvilles, il soigne ceux que personne d’autre ne veut voir : les toxicomanes, les sans-abri… Sa vie est en ruine surtout quand il s’agit de son cousin pharmacien qui lui fait rédiger de fausses ordonnances de Subutex. Une nuit, il décide de se sortir du trafic de drogue et de reconstruire sa vie. Mais le prix à payer sera lourd.

ATELIER

Pourquoi a-t-on inventé l'argent ? (de 6 à 11 ans)

Le 19 juillet à 15h30

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription du 14 au 18 juillet/mediatheque@ifv.vn

Avez-vous déjà pensé à un monde sans argent ? Dans cet atelier, vous découvrirez pourquoi l’argent a été inventé et comment les échanges ont évolué au fil du temps. À travers des jeux et des activités ludiques, vous voyagerez dans le passé pour mieux comprendre l’argent d’aujourd’hui !

EXPOSTION

Voyage en couleurs - Relier les rêves

Du 19 au 21 juillet

Musée des beaux-arts du Vietnam

66, rue Nguyên Thai Hoc, quartier de Van Miêu - Quôc Tu Giam, Hanoï

Entrée libre

“Voyage en couleurs - Relier les rêves” offre un espace où l’âme enfantine se laisse porter par l’art pour raconter des histoires de village natal, de famille, de nature… et de ces souvenirs invisibles que seuls les enfants peuvent voir. Chaque dessin est une douce note, un murmure d’un monde pur et riche de sens.

À l’atelier d’art Nguêch Ngoac, nous ne nous contentons pas d’enseigner à manier le pinceau : nous guidons les enfants à regarder au fond d’eux-mêmes. Car une âme capable d’émotion face à la beauté est le berceau d’une personnalité bienveillante et d’un esprit libre et créatif.

Cette exposition met à l’honneur la culture traditionnelle à travers le regard des enfants, et transmet un message tendre sur l’amour de la nature, des humains et plus encore, sur les liens familiaux et les origines - patrimoine culturel premier et sacré de chacun. Chaque œuvre présentée est une empreinte colorée d’un voyage intérieur silencieux : celui d’enfants apprenant à écouter le monde… et à s’écouter eux-mêmes.

Dan Thanh/CVN