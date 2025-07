Sortir (du 22 au 31 juillet)

EXPOSITION

Dà Nang Art Fair 2025

Jusqu’au 27 juillet (sauf lundis et vendredis)

de 08h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00

Musée de Dà Nang

31, rue Trần Phu, ville de Dà Nang

Au Centre du Vietnam, l’art s’enracine dans les paysages, la mémoire collective et la sensibilité d’une population à la fois résiliente et généreuse. La Dà Nang Art Fair (DAF) se veut un écosystème vivant, où la création se partage, se touche, s’achète et s’épanouit.

Coproduite par A Sông, Old Soul et The Local Beans, la DAF rend hommage à la culture locale. Elle bénéficie du soutien engagé de marques comme TBros (chocolats artisanaux), Radisson Red (hôtel créatif), Lady Triệu (spiritueux vietnamiens contemporains) et Bằng - Unboring Objects, une marque de design qui sublime les objets du quotidien.

Les grands racontent l’enfance

Jusqu’au 31 juillet

Hồ Văn, quartier de Van Miêu - Quôc Tu Giám, Hanoï

Une exposition émouvante installée face au temple de la Littérature, “Lớn kể chuyện bé” (“Les grands racontent l’enfance”) invite à un voyage tendre vers les souvenirs d’enfance. Cinquante illustrations signées par huit jeunes artistes venus de tout le pays restituent des fragments de mémoire : un cerf-volant gonflé de vent, un lourd panier de marché dans les mains de maman, ou encore une console de jeu en noir et blanc.

Organisée par le Centre culturel et scientifique de Van Miêu - Quôc Tu Giám et la société créative TiredCity, cette exposition célèbre l’émotion contenue dans les détails du quotidien, ces minuscules instants qui façonnent notre monde intérieur.

Charlie Chaplin : échos d’une légende

Jusqu’au 22 juillet

Sofitel Legend Metropole

15, rue Ngô Quyên, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

À l’occasion du 99e anniversaire de la première apparition de Charlie Chaplin en couverture du TIME Magazine (6 juillet 1925), le Sofitel Legend Metropole Hanoï accueille une exposition-hommage dans les halls des ailes Patrimoine et Opéra.

La légende du cinéma muet, qui choisit l’établissement pour sa lune de miel avec Paulette Goddard en 1936, “revient” à travers des objets rares issus de la collection privée du passionné australien Paddy MacDonald : affiches originales, partitions d’époque et documents inédits. Une parenthèse poétique dans le faste d’un palace chargé d’histoire.

CONCERT

Once Upon a Time

Les 19 et 20 juillet à 18h30

Palais des sports Hồ Xuân Huong, quartier de Xuân Hòa, Hô Chi Minh-Ville

Billets : Ticket Box

Une grande première au Vietnam : “Once Upon a Time”, un concert symphonique immersif qui mêle musique, théâtre et interaction avec le public. Dirigé par Dustin Tiêu et l’ensemble OrcheStars, l’événement réunit plus de 70 musiciens, choristes, chanteurs et comédiens dans une mise en scène spectaculaire inspirée de l’univers Disney.

Un hommage vibrant à l’âge d’or de l’animation, entre atmosphère Broadway et puissance orchestrale, pensé pour émerveiller petits et grands.

DT/CVN