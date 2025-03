L’industrie du poivre creuse le filon de la coopération pour relever ses défis

Des efforts concertés sont nécessaires pour que l’industrie du poivre puisse relever des défis tels que le changement climatique, la demande croissante des consommateurs et la baisse de la production mondiale, ont déclaré les intervenants.

Il s’agit d’un moment crucial pour l’industrie, a déclaré la présidente de l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA) Hoàng Thi Liên lors de la conférence internationale sur les perspectives du poivre et des épices du Vietnam en 2025 (VIPO 2025), lundi 3 mars, à Hô Chi Minh-Ville.

La demande croissante des consommateurs et la baisse de la production mondiale ont fait grimper les prix, créant à la fois des opportunités et des défis, a-t-elle ajouté.

Les impacts du changement climatique ont particulièrement affecté les producteurs de cassia, en particulier à la suite du typhon Yagi.

De plus, les infrastructures inadéquates, telles que les méthodes de séchage obsolètes, compliquent la situation. La spéculation est également de retour, ajoutant de nouveaux obstacles aux préoccupations actuelles en matière de réglementation et de sécurité alimentaire.

Hoàng Thi Liên a souligné que la collaboration entre les acteurs de l’industrie, les organismes gouvernementaux et les organisations internationales est nécessaire pour relever efficacement ces défis.

La conférence a servi de plate-forme aux parties prenantes pour discuter des stratégies de gestion des risques et pour renforcer la résilience de l’industrie, ainsi que des problèmes liés à la cassia et à d’autres épices vietnamiennes.

L’industrie du poivre noir du Vietnam a franchi une étape remarquable en 2024, en faisant partie du club des exportations d’un milliard de dollars.

Mike Liu, président de BCFoods Inc. et de la China Spice Association (CSA), a amené une délégation de 20 entreprises chinoises à la conférence. Le Vietnam est vraiment le cœur du poivre et des épices dans le monde, a-t-il déclaré.

Notre objectif est de travailler main dans la main avec le Vietnam, des initiatives locales aux collaborations commerciales, en partageant la richesse des épices vietnamiennes avec le monde, a-t-il fait savoir.

Plus tard, une cérémonie de signature d’un protocole d’accord a eu lieu entre la China Spice Association (CSA) et l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA).

Aux États-Unis, le marché de détail des épices a connu une croissance substantielle, passant de cinq milliards de dollars avant le COVID-19 à sept milliards de dollars, grâce à un intérêt croissant pour les cuisines asiatiques et mexicaines.

À l’échelle mondiale, le poivre est cultivé dans 70 pays sur plus de 670.000 hectares, avec une production totale de 558 000 tonnes, principalement au Vietnam, au Brésil et en Inde.

Un plan ambitieux

Nguyên Quy Dương, directeur adjoint du Département de la protection des végétaux au ministère de l’Agriculture et de l'Environnement, a annoncé un plan ambitieux visant à développer les principales cultures industrielles, dont le poivron, d’ici 2030.

Le plan vise à cultiver 80.000 à 100.000 ha, avec des rendements attendus de 24 à 25 quintaux par hectare et une production totale atteignant 200.000 à 300.000 tonnes.

D’ici 2030, le Vietnam espère que 40% de sa culture de poivrons soit conforme aux normes de bonnes pratiques agricoles (BPA), dont 40% à 50% porteront des codes de traçabilité.

La culture biologique et certifiée sera également encouragée dans des régions clés telles que les provinces de Dak Nông (Hauts plateaux du Centre) et Binh Phuoc (Sud).

À la fin 2024, la superficie consacrée à la culture du poivre au Vietnam atteignait 110.500 hectares, avec un rendement moyen de 26 quintaux par hectare et une production d’environ 200.000 tonnes.

Actuellement, le Vietnam détient environ 35% du marché mondial du poivre et près de 55% des exportations. Les exportations de poivre et d’épices en 2024 devraient atteindre 1,7 milliard de dollars, le poivre contribuant à lui seul à hauteur de 1,32 milliard de dollars, faisant du Vietnam le plus grand exportateur mondial de poivre.

Bien que sa superficie de culture soit plus petite que celle de cultures telles que le café et le caoutchouc, la valeur économique du poivre est importante.

La conférence de cette année réunit jusqu’au 5 mars 300 entreprises du secteur du monde entier sur une évaluation complète des risques, en abordant les problèmes de volatilité, de crédit, de qualité et de réglementation.

Les participants ont discuté de la culture durable du poivre, des impacts du changement climatique, de la diversification vers d’autres épices telles que le gingembre et le curcuma, de la transformation en profondeur pour ajouter de la valeur, des réglementations des marchés américains et européens et de l’importance du développement durable dans la gestion des risques, entre autres.

