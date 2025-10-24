L’industrie Halal, un secteur économique prometteur

Dans un contexte de mondialisation croissante, l’industrie Halal s’impose comme un secteur économique prometteur, avec un marché estimé à plus de 2.000 milliards de dollars américains et desservant environ 2,2 milliards de consommateurs musulmans dans le monde.

Hô Chi Minh-Ville développe activement ses exportations vers le marché Halal, considérant cela comme une orientation stratégique pour diversifier ses débouchés et stimuler la croissance économique. Récemment, la ville a collaboré avec de nombreux partenaires importants d’Indonésie et de Malaisie pour organiser plusieurs séminaires spécialisés sur la présentation des normes, des approches et du potentiel du marché Halal, destinés aux entreprises locales en particulier et à celles du Vietnam en général.

Des dépenses mondiales estimées à 10.000 milliards de dollars US en 2030

Selon les experts, les dépenses mondiales en produits Halal devraient atteindre 10.000 milliards de dollars d’ici 2030. Le Halal ne se limite pas à l’alimentation et aux boissons, mais s’étend également aux cosmétiques, aux produits pharmaceutiques, à la mode, au tourisme et aux services financiers.

Avec plus de 280 millions d’habitants, dont une majorité de musulmans, l’Indonésie est actuellement le plus grand marché Halal au monde — une destination particulièrement prometteuse pour les entreprises vietnamiennes.

En 2025, l’industrie Halal devrait poursuivre sa forte croissance sur les marchés d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique. Les tendances de 2025 contribueront à remodeler l’environnement commercial mondial du Halal, créant de nouvelles opportunités mais exigeant également des entreprises une adaptation rapide à ce contexte évolutif.

Le Vietnam ne fait pas exception à cette tendance de développement inévitable : au cours des sept premiers mois de 2025, le chiffre d’affaires total à l’exportation vers les principaux marchés Halal, tels que l’Indonésie, la Malaisie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU), a atteint près de 11 milliards de dollars. Cependant, selon les experts, ce chiffre reste insuffisant par rapport au potentiel du pays.

Par conséquent, le Vietnam et Hô Chi Minh-Ville doivent élaborer une stratégie de développement de l’industrie Halal globale, cohérente et à long terme, combinant harmonieusement des réformes institutionnelles, l’amélioration de la compétitivité des entreprises, le développement de ressources humaines qualifiées et la promotion proactive et efficace de la coopération internationale.

Des défis persistants pour les entreprises vietnamiennes

Hô Thi Quyên, directrice adjointe du Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a déclaré qu’au-delà des opportunités potentielles, les entreprises vietnamiennes, y compris celles de Hô Chi Minh-Ville, sont confrontées à de nombreux défis dans le processus d’exportation de produits Halal.

Tout d’abord, le Vietnam ne dispose pas encore d’un nombre suffisant d’organismes de certification Halal reconnus à l’échelle internationale. Les activités de certification restent dispersées et manquent de coordination efficace entre les agences et services compétents, ce qui crée de nombreux obstacles pour les entreprises souhaitant accéder aux marchés d’exportation Halal, notamment lors des étapes de vérification des certifications, d’inspection de la qualité et de logistique spécialisée, conformément aux exigences strictes des pays islamiques.

Selon Hô Thi Quyên, la plupart des entreprises de transformation agroalimentaire sont des PME disposant de capacités financières limitées, de compétences managériales faibles, de ressources humaines peu familiarisées avec les normes Halal et d’un accès restreint aux technologies modernes.

De plus, le manque d’informations et d’orientation stratégique sur le marché Halal empêche de nombreuses entreprises de participer activement et d’exploiter efficacement ce marché à fort potentiel. L’absence d’une équipe d’experts possédant une connaissance approfondie de la chaîne de valeur Halal - de la production à la transformation, en passant par le conditionnement, la logistique, la commercialisation et la distribution - constitue un obstacle majeur à la professionnalisation et à l’intégration de l’industrie Halal vietnamienne dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Mme Quyên a souligné que, sans une stratégie d’exportation systématique axée sur le développement d’une marque Halal nationale et sur le renforcement des capacités internes, les entreprises vietnamiennes et celles de Hô Chi Minh-Ville rencontreront de nombreuses difficultés pour positionner leurs produits et maintenir une place durable sur le marché mondial.

Selon le Bureau commercial du Vietnam en Indonésie, la valeur de la consommation de produits et services Halal dans ce pays est considérable, estimée à plus de 330 milliards de dollars américains en 2025. Cependant, le chiffre d’affaires des exportations de produits Halal du Vietnam vers l’Indonésie est estimé à environ 54 millions de dollars américains en 2024, soit près de 1 % du total des exportations vietnamiennes vers ce marché. Ce chiffre reste modeste comparé au volume total des importations de produits Halal d’Indonésie, qui s’élève à 14 milliards de dollars américains.

Les produits exportés vers le marché indonésien restent principalement des confiseries et des produits alimentaires transformés issus de marques étrangères implantées au Vietnam.

De nombreuses activités de promotion commerciale

Le nombre d’entreprises indonésiennes exportant vers le Vietnam demeure faible, et la marque des produits Halal n’est pas encore bien reconnue sur le marché vietnamien.

En tant que locomotive économique du pays, Hô Chi Minh-Ville a mené de nombreuses activités de promotion commerciale pour aider les entreprises à accéder au marché Halal. Plus précisément, l’ITPC a récemment dirigé une délégation commerciale pour participer au Salon international Halal de Malaisie (MIHAS 2025), l’un des plus grands salons Halal au monde.

L’ITPC organise également régulièrement des séminaires sur le marché Halal et accompagne les entreprises dans leur accès aux grands circuits de distribution, tels que la chaîne de supermarchés ST Rosyam Mart (Malaisie), ouvrant ainsi des perspectives d’intégration dans les réseaux de distribution traditionnels.

Selon Pham Thê Cuong, conseiller commercial au Bureau commercial du Vietnam en Indonésie, la demande mondiale de produits Halal - et notamment en Indonésie - reste très forte, offrant encore un potentiel important aux exportations vietnamiennes.

"Pour réussir à exporter, les entreprises doivent faire preuve d’une grande détermination, investir massivement dans les ressources humaines et financières, et s’engager résolument", a-t-il souligné.

Il a ajouté qu’il est également nécessaire de se concentrer sur l’amélioration de la qualité et de la sécurité des produits Halal afin de gagner la confiance des consommateurs indonésiens. Les entreprises doivent activement nouer des partenariats avec celles des pays disposant d’une industrie Halal développée, notamment l’Indonésie.

Cela est crucial, non seulement pour sensibiliser les entreprises aux normes Halal, mais aussi pour accroître les opportunités d’exportation en formant une chaîne d’approvisionnement complète - depuis les zones de production des matières premières jusqu’à la distribution et l’exportation - conforme aux standards Halal.

