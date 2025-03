Douze produits vietnamiens frôlent le milliard de dollars à l’export

>> Les défis de la filière thon vietnamienne

>> Vers un record d’exportation de 454 milliards de dollars : opportunités et obstacles

>> Les exportations de café en deux mois estimées à près de 1,72 milliards de dollars

D’après l’Office des statistiques, la valeur totale des exportations du Vietnam a atteint près de 64,3 milliards de dollars, soit une progression de 8,4% par rapport à la même période de l’année précédente. Parmi ces exportations, 12 groupes de produits stratégiques ont franchi le seuil du milliard de dollars. Notamment, plusieurs secteurs ayant traversé une année 2023 difficile ont connu un rebond rapide, renouant avec une dynamique de croissance à deux chiffres.

Photo : VNA/CVN

En tête des exportations, les produits électroniques, ordinateurs et composants ont rapporté plus de 12 milliards de dollars, en hausse de 25% sur un an. Les téléphones et leurs composants suivent avec plus de 9 milliards de dollars, tandis que les machines, équipements, outils et pièces détachées atteignent 7,6 milliards de dollars. Le secteur du textile et de l’habillement enregistre, quant à lui, 5,6 milliards de dollars.

D’autres produits se distinguent également en dépassant le milliard de dollars d’exportations, notamment le bois et ses produits dérivés, les chaussures, les produits de la mer, le café, le riz, le caoutchouc, l’acier et les noix de cajou.

Bien que certains produits n’aient pas encore atteint la barre du milliard de dollars, ils affichent une croissance significative, témoignant d’une forte demande sur les marchés internationaux. C’est le cas du poivre, qui a atteint 720 millions de dollars (+22% sur un an), grâce à une amélioration des prix à l’exportation. Les fruits et légumes, avec 930 millions de dollars (+16,8%), bénéficient d’une forte demande, notamment pour le fruit du dragon, la mangue, le fruit de la passion et le jacquier, très prisés en Chine et en Europe. Les produits en plastique, quant à eux, ont généré 870 millions de dollars (+13,5%), portés par une demande accrue des marchés japonais, américain et européen.

Les États-Unis restent le principal marché d’exportation du Vietnam, avec un chiffre d’affaires dépassant 19 milliards de dollars. En parallèle, la Chine demeure le principal fournisseur de marchandises importées par le Vietnam, avec des importations atteignant 23 milliards de dollars.

Selon les données de l’Office général des statistiques, le commerce extérieur du Vietnam a totalisé plus de 127 milliards de dollars sur les deux premiers mois de l’année, soit une augmentation de 12% par rapport à la même période de l’année précédente. Le pays enregistre un excédent commercial de 1,47 milliard de dollars.

Avec ces performances encourageantes, le Vietnam poursuit son ascension en tant qu’acteur clé du commerce international, porté par une diversification accrue de ses exportations et une forte compétitivité sur les marchés mondiaux.

VOV/VNA/CVN