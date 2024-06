Exportations de 3,6 milliards d'USD de produits aquatiques en cinq mois

En mai, les exportations de produits aquatiques ont rapporté au pays 870 millions d'USD, soit une hausse de 7% en glissement annuel, selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

>> Le Canada augmente ses importations de pangasius du Vietnam

>> Le Vietnam devient le 5e exportateur de produits aquatiques à Singapour

>> Exportations de 2,7 milliards d'USD de produits aquatiques en avril

Photo : VNA/CVN

Pour les cinq premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires à l'exportation a frôlé 3,6 milliards d'USD, soit une hausse de 6,5% par rapport à la même période de 2023.

En mai 2024, la valeur d'exportations du thon a augmenté de 36% pour atteindre plus de 95 millions d'USD. Ainsi, depuis le début de l'année, les exportations de thon ont atteint près de 397 millions d'USD, soit une hausse de 25% en glissement annuel.

Les exportations des crabes en mai ont rapporté plus de 26 million d'USD, soit une hausse de près de 92%, portant le total au cours des cinq premiers mois à 101 millions d'USD (+84 %).

Les deux plus grands marchés, la Chine et le Japon ont tous deux augmenté leurs importations de crabes vietnamiens.

Entre janvier et mai, les exportations de pangasius ont rapporté près de 755 millions de dollars, soit une légère augmentation de 3% en glissement annuel tandis que celles des calmars et poulpes ont atteint 236 millions d'USD, soit une baisse de près de 2% en un an.

Dans le même temps, les exportations de crevettes ont maintenu un taux de croissance positif de 7% pour atteindre 1,3 milliard d'USD.

Fin mai, les États-Unis étaient toujours le plus grand débouché pour les produits aquatiques vietnamiens avec un taux de croissance de 13%, atteignant une valeur de 635 millions d'USD.

Les exportations vers le Japon, la Chine, la République de Corée et l'UE n'ont augmenté que modestement, de 3 à 4% sur la même période de 2023.

VNA/CVN